Лионель Месси: «Я в астрологии не разбираюсь. По гороскопу я Рак, как и отец Антонеллы – она все время нас сравнивает»
Лионель Месси: я Рак по гороскопу, но не разбираюсь в этом.
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об увлечении своей жены Антонеллы Рокуццо астрологией.
«Я Рак [по знаку зодиака]. Но я в этом совершенно не разбираюсь.
Антонелла знает чуть больше... Ее отец тоже Рак, у нас много общего, и она все время нас сравнивает», – сказал Месси.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ole
