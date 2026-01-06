Лионель Месси: «Я в астрологии не разбираюсь. По гороскопу я Рак, как и отец Антонеллы – она все время нас сравнивает»

Лионель Месси: я Рак по гороскопу, но не разбираюсь в этом.

Форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал об увлечении своей жены Антонеллы Рокуццо астрологией.

«Я Рак [по знаку зодиака]. Но я в этом совершенно не разбираюсь.

Антонелла знает чуть больше... Ее отец тоже Рак, у нас много общего, и она все время нас сравнивает», – сказал Месси.