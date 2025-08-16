Александер Исак предсказуемо не попал в заявку на первый матч «Ньюкасла» в новом сезоне АПЛ. Пресса убеждена в том, что «Ливерпуль» не оставляет попыток подписать нападающего, сообщается, что шведом теперь заинтересовался даже «Мадрид».

Как пишет The Athletic, Исак считает, что его карьера в «Ньюкасле» уже завершена, даже если переезд на «Энфилд» так и не состоится.

А болельщики уже устали. После ничьей 0:0 с «Астон Виллой» фанаты отправили Александеру послание: «Здесь только один жадный ублюдок».

В это же время Энтони Гордон, стоя рядом с трибуной «Ньюкасла», давал интервью TNT Sports – рассуждал как раз об Исаке и о том, что коллектив должен быть сплоченным. Заметив англичанина, болельщики переключились на него и начали распевать имя Энтони.

Фанаты смогут принять Исака, если он все же останется в «Ньюкасле»?