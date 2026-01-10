Тихий о воспитании детей: «Респект жене – она делает все, чтобы я мог продолжать играть. Это тяжкий труд для всех девушек, женщин»

Дмитрий Тихий: жена делает все, чтобы я мог продолжать играть.

Защитник «Волги » Дмитрий Тихий поблагодарил жену за воспитание детей.

– У вас не так давно родился второй ребенок. Как супруга отнеслась к тому, что после Турции вы уедете в Ульяновск?

– Она полностью меня поддерживает, за что ей огромное спасибо. На самом деле это дорогого стоит. Те, у кого есть маленькие дети, все прекрасно понимают. Это тяжкий труд для всех девушек, женщин. Респект жене – она делает все, чтобы я мог продолжать играть.

– Уже присмотрели жилье в Ульяновске? Семья с вами не поедет?

– Пока ребенок еще совсем маленький, перелетов не хотелось бы. Тем более в плане жилья я еще ничего не смотрел. Сейчас предстоят сборы, и я сконцентрирован на подготовке к сезону. Когда время подойдет, тогда и поглядим, что там как.

Плюс пока речь идет не о таком длительном отрезке времени, контракт подписан до конца сезона с опцией продления еще на год. Пока думаю только о выполнении поставленной задачи, в оставшихся матчах никому не будет просто, – сказал Тихий.