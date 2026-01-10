💀 Сказка закончилась: «Кристал Пэлас» не может выиграть уже девять матчей

Помните, как все мы восхищались подвигами «Кристал Пэлас» в первые два месяца сезона? Лондонский клуб проиграл первый матч лишь 5 октября. Но вернуться на рельсы стабильной обороны им уже не удалось.

С 14 декабря «Пэлас» не выиграли ни одного матча. Самый трудный отрезок сезона команда Оливера Гласнера полностью провалила: пять поражений и четыре ничьи.

Сегодня «Кристал Пэлас» еще и вылетели из Кубка Англии, уступив 1:2 малоизвестному «Мэкклсфилду»из шестого дивизиона .

С Оливером Гласнером прощаемся?