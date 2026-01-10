Валерий Овчинников о Карседо в «Спартаке»: «Уволят и будут платить неустойку. Талалаев справился бы лучше этого испанца. Он родился главным тренером, а тот 15 лет был помощником»

Валерий Овчинников: «Спартак» уволит Карседо, Талалаев справился бы лучше.

Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака ».

«Талалаев откровенно озвучил, что хочет работать в клубе, который борется за чемпионство. У него есть потенциал тренировать наши топовые клубы. Многие российские тренеры сидят в запасниках, а работают заморские.

Испанца в «Спартаке» мы вообще не знаем. Помощник – это и в Африке помощник, который флажки на тренировке расставляет. Какие позиции могли быть у помощника? И этот абсурд нам предлагают.

Талалаева я знаю, этого испанца – нет. Как обычно: уволят, потом будут платить неустойку. Это все для «Спартака» традиционно.

Талалаев справился бы в «Спартаке» лучше этого испанца. Он всю жизнь главный тренер, а не помощник. Надо иметь менталитет, быть лидером. Талалаев родился главным тренером, а тот 15 лет был помощником», – сказал Овчинников.