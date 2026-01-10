5

«Рома» победила «Сассуоло» – 2:0. У Соуле гол и ассист

«Рома» обыграла «Сассуоло».

«Рома» победила «Сассуоло» в 20-м туре Серии А – 2:0.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матиас Соуле ассистировал Куадио Коне на 76-й минуте, а на 79-й забил сам.

Серия А Италия. 20 тур
10 января 17:00, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Рома
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Сассуоло
Матч окончен
Манчини   Зелковски
88’
Соуле   Романо
88’
Челик   Ренсх
87’
85’
Матич
83’
Лорьянте   Пьерини
83’
Коне   Яннони
83’
Пинамонти   Моро
  Соуле
79’
  Коне
76’
73’
Фадера   Шеддира
72’
Липани   Вранкс
Цимикас   Франса
63’
59’
Мурич
2тайм
Перерыв
Фергюсон   Эль-Шаарави
39’
Гасперини
24’
Эрмосо
23’
Коне
22’
Рома
Свилар, Эрмосо, Манчини, Гиларди, Соуле, Цимикас, Коне, Пизилли, Челик, Фергюсон, Дибала
Запасные: Ренсх, Лулли, Арена, Анхелиньо, Романо, Эль-Шаарави, Зелковски, Франса, Бах, Железный, Мирра, Васкес
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Липани, Лорьянте, Пинамонти, Фадера
Запасные: Турати, Пас, Вранкс, Одентал, Барани, Скьеллеруп, Пьерини, Саталино, Шеддира, Дзакки, Маккьони, Яннони, Моро
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36287 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoРома
онлайны
logoСассуоло
logoсерия А Италия
logoКуадио Коне
logoМатиас Соуле
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3
вчера, 23:09
Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» прошел «Депортиво», «Сосьедад» Захаряна по пенальти выбил «Осасуну», «Реал» сыграет с «Альбасете» в среду, «Барселона» с «Расингом» – в четверг
вчера, 22:56
Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
вчера, 22:31
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ман Сити» победил «Ньюкасл» в гостях, «Челси» сыграет с «Арсеналом» в среду
вчера, 22:01
Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»
вчера, 22:01
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
вчера, 21:59
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения, выйдя в финале Суперкубка с «Барсой», несмотря на травму. Их отношения складывались хорошо с самого начала (L’Équipe)
вчера, 21:36
У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 21:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Вердер», «Бавария» сыграет с «Кельном» в среду, матч «Байера» перенесли из-за погодных условий
вчера, 21:25
УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)
вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
вчера, 23:07
Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: «Теперь ответственность на игроках – им нужно повысить уровень и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей»
вчера, 22:51
Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин – Али Мамадуевич Майга»
вчера, 22:49
Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»
вчера, 22:36
«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 22:18
Корнеев об отставке Рахимова из «Рубина»: «Безумие, полный блэкаут, точно нефутбольная история. Мы видим, как пострадал бюджет Татарстана, как можно за Артигу еще и деньги платить?»
вчера, 22:16
«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1
вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге – 6 побед и 4 ничьих. Единственное поражение сезона в чемпионате – от «Баварии»
вчера, 21:55
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
вчера, 21:53
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0
вчера, 21:52