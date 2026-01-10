«Рома» победила «Сассуоло» – 2:0. У Соуле гол и ассист

«Рома» обыграла «Сассуоло».

«Рома » победила «Сассуоло » в 20-м туре Серии А – 2:0.

Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матиас Соуле ассистировал Куадио Коне на 76-й минуте, а на 79-й забил сам.

