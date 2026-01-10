Матч окончен
«Рома» победила «Сассуоло» – 2:0. У Соуле гол и ассист
«Рома» обыграла «Сассуоло».
«Рома» победила «Сассуоло» в 20-м туре Серии А – 2:0.
Матч проходил на Олимпийском стадионе в Риме.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матиас Соуле ассистировал Куадио Коне на 76-й минуте, а на 79-й забил сам.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36287 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости