Жирков и Шаронов назначены ассистентами Гусева в «Динамо»

Шаронов и Жирков вошли в тренерский штаб «Динамо».

Роман Шаронов и Юрий Жирков стали ассистентами Ролана Гусева в «Динамо ».

Московский клуб официально объявил о включении специалистов в тренерский штаб.

Прошлым местом работы Шаронова был хабаровский СКА, который он возглавлял с июня 2022 года по май 2024 года. Также Роман работал главным тренером «Рубина».

Для Жиркова этот опыт станет первым в тренерской карьере. В феврале 2023 года Юрий завершил карьеру футболиста. С 2013-го по 2015-й он выступал за «Динамо».

Сине-бело-голубые также объявили о назначении Агустина Киильяборды тренером по физподготовке. Аргентинец имеет ученые степени в физиологии и физическом воспитании. Помимо родной страны, он работал в Чили, Парагвае, Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии.