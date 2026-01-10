Жирков и Шаронов назначены ассистентами Гусева в «Динамо»
Шаронов и Жирков вошли в тренерский штаб «Динамо».
Роман Шаронов и Юрий Жирков стали ассистентами Ролана Гусева в «Динамо».
Московский клуб официально объявил о включении специалистов в тренерский штаб.
Прошлым местом работы Шаронова был хабаровский СКА, который он возглавлял с июня 2022 года по май 2024 года. Также Роман работал главным тренером «Рубина».
Для Жиркова этот опыт станет первым в тренерской карьере. В феврале 2023 года Юрий завершил карьеру футболиста. С 2013-го по 2015-й он выступал за «Динамо».
Сине-бело-голубые также объявили о назначении Агустина Киильяборды тренером по физподготовке. Аргентинец имеет ученые степени в физиологии и физическом воспитании. Помимо родной страны, он работал в Чили, Парагвае, Египте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36303 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости