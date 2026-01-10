🤣 «Я купил клуб после четырех дней пьянства – даже не помню, как это случилось». Владелец «Мэкклсфилда» признался, что и представить не мог победу над «Пэлас»
«Мэкклсфилд» – герой дня английского футбола. Клуб из шестого дивизиона выбил из розыгрыша Кубка Англии действующего чемпиона – «Кристал Пэлас».
Владелец клуба Роб Сметерс в послематчевом интервью признался, что даже представить себе не мог такой успех.
А какая ваша самая дорогая покупка после четырех дней 🍺?
«Кристал Пэлас» выбил родной брат Уэйна Руни! Он стал тренером всего полгода назад 😲