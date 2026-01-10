1 мин.

🤣 «Я купил клуб после четырех дней пьянства – даже не помню, как это случилось». Владелец «Мэкклсфилда» признался, что и представить не мог победу над «Пэлас»

«Мэкклсфилд» – герой дня английского футбола. Клуб из шестого дивизиона выбил из розыгрыша Кубка Англии действующего чемпиона – «Кристал Пэлас».

Владелец клуба Роб Сметерс в послематчевом интервью признался, что даже представить себе не мог такой успех.

А какая ваша самая дорогая покупка после четырех дней 🍺?

«Кристал Пэлас» выбил родной брат Уэйна Руни! Он стал тренером всего полгода назад 😲

