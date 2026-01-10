Алонсо о Ямале: «Особенный игрок, способный обострить игру, но план «Реала» остается тем же. Мы хорошо знаем «Барселону»

Алонсо о Ямале: особенный игрок, но он не изменит планы «Реала».

Главный тренер «Реала » высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале в преддверии финала Суперкубка Испании.

Игра начнется завтра в 22:00 по московскому времени.

– Что вы думаете о Ламине?

– Я не собираюсь открывать его миру – он уже всем известен. Уровень, который он демонстрирует, фантастический. Это особенный игрок. Но он не меняет нашу подготовку к матчу. Да, это игрок, способный обострять игру, но наш план остается тем же.

– Является ли приоритетом нейтрализовать влияние Педри?

– Мы хорошо знаем «Барселону». Никаких секретов здесь нет. Нужно провести целостный, полноценный матч. Игроков много, Педри – один из них. Есть и другие футболисты, которые тоже очень важны, – сказал Алонсо .