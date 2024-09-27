Уникальное оружие «Локомотива» – ауты Самошникова. Вот как они работают

Так в РПЛ бросает только он.

Внезапный факт: универсальный Илья Самошников, выходивший правым защитником и вингером, поучаствовал в 22% забитых мячей «Локомотива» в РПЛ-2024/25.

Как видите, три мяча из пяти – после аутов. Вбросы Самошникова – один из интереснейших инструментов «Локомотива» Михаила Галактионова в последние два сезона. Илья превращает классические ауты в угловые: далеко метает с правого фланга, периодически забирает ауты и слева.

Броски Самошникова из середины летят в штрафную, а из финальной трети – во вратарскую.

Данные: телеграм «Соккер-радар»

У Самошникова самые дальние броски в РПЛ – с большим отрывом. Отсюда и общее превосходство «Локомотива» по этому параметру – почти на 4 метра! Средняя длина аута – 23,3 метра, у ближайшего преследователя («Динамо Махачкала») – 19,4.

«Он великолепно бросает ауты, – рассказывал Александр Побегалов, тренировавший Самошникова в «Шиннике». – Если находится в последней трети поля, может спокойно докинуть мяч аж до дальней штанги. Чем ближе ворота соперника, тем Самошников опаснее. Каждый выброс из аута способен превратить в угловой. Природный талант плюс мышцы спины».

Вот так Самошников бросал ауты пять лет назад в ФНЛ.

А теперь ауты Самошникова – грозный стандарт и в «Локо». В этом сезоне Илья 32 раза вбрасывал в штрафную. Наиболее опасно – когда Самошников оказывался в финальной трети.

«Локо» выработал четкую структуру:

– пятерка занимает основные коридоры в штрафной: центральный защитник открывается на ближний угол, нападающий Дмитрий Воробьев – в середине вратарской, дальняя штанга – за вингером, Дмитрий Баринов и Алексей Батраков отвечают за второй темп. Изредка «Локомотив» использует шестого игрока – Эдгар Севикян встает рядом с Самошниковым ради короткого броска или дополнительного рывка в штрафную;

– «Локомотив» поджимает за штрафной: Карпукас + крайние защитники подбирают мячи и контрпрессингуют.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

Дальше – несколько возможностей.

Во-первых, опасны броски на ближний угол: центральный защитник сбрасывает на дальнюю штангу или мяч приходит во второй темп к Батракову и Пиняеву.

Плюс «Локо» агрессивно наваливается после броска – так Пиняев продавил «Оренбург» и отдал на победный гол Жерзино Ньямси.

Во-вторых, «Локо» вгрызается за штрафной ради подборов и контрпрессинга. Например, Карпукас так удачно выкатил Батракову с «Оренбургом».

Либо команда Галактионова сохраняет владение, после чего бьет издали или заходит на новый кросс.

Есть и креативный вариант при бросках из середины: уже дважды Илья искал партнеров за спинами защитников.

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Ауты Самошникова – супероружие «Локомотива» последних туров. Так команда Галактионова трижды забила против «Оренбурга» и «Пари НН».

Структура «Локо» помогает атаковать вторым темпом: после подборов мяч сразу оказывается в штрафной, доступны дальние удары или фланговые заходы на кроссы.

«Локо» хорошо организован во время аутов Самошникова. Илья настолько полезен, что ради подач даже приходит с правого фланга на левый.

Когда нужно, «Локомотив» может отправить в штрафную дополнительного центрального защитника. Пока получается опасно и эффективно.

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Фото: vk.com/fclokomotiv