Россия больше года без поражений и пропущенных. После бана уже 45 голов!

Фаворитами считалась в 14 матчах из 16.

Сборная России провела последний в 2024 году товарищеский матч. Соперник – Сирия, счет – 4:0, вся игра – на радость 35 тысячам зрителей в Волгограде.

Результат был ожидаемым, а год прошел почти безупречно – сплошные победы, ни одного пропущенного гола.

В день игры вероятность победы России выросла до 97%

Как стало известно, что последний в году соперник сборной России – команда Сирии, букмекеры открыли линии, где россияне были весомым фаворитом. Победа России оценивалась в 78%, на Сирию давали около 9%. По коэффициентам – 1.28 против 11.50.

В последующие дни успех россиян дошел до 91% (1.10), а сирийцев – до 3% (38.00). Но еще интереснее было в день игры – уже 97% на Россию и всего 2% на Сирию. В коэффициентах это 1.03 и 48.00. Заметные изменения.

Перед игрой расклады чуть поменялись в пользу немного более понятных 92% против 5%. Потому что по коэффициентам стало 1.09 и 22.00.

Колебания цифр в прошлые дни случились еще и после новости от ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды, согласно которой семь ключевых игроков сборной Сирии могли не сыграть по разным причинам, включая травмы. Позже сирийцы рассказали Sport24, что отсутствующих на самом деле четверо, да и с лета они и так не вызываются в сборную.

Но не повлиять на расклады эта ситуация, конечно, не могла.

16 матчей за три года отстранения: сухих – десять, дома – без пропущенных, всего голов – 45

Матч с Сирией стал 16-м товарищеским для сборной России, если считать обе игры против Египта U-23 в 2023 году. Соперники очень разные, но по итогам всех этих игр определенные тренды все же можно составить.

● Матчей, в которых было забито не менее трех голов (верховых) – всего девять из 16. А игр с двумя мячами и меньше (низовых) – семь. С Сирией вероятность верхового матча была очень высокой – 72% (1.38).

Всего Россия забила 45 мячей своим соперникам и пропустила восемь. Не забила она только Таджикистану и Узбекистану.

● Во вторых таймах Россия по-прежнему играет результативнее и чуть лучше. До перерыва у нее девять побед и два проигрышных результата, после – при двух проигрышах десять положительных исходов. Разница мячей до – 18:4, после – 27:4. На голы россиян в ворота Сирии в обоих таймах давали 65% вероятности (1.55).

● У России десять сухих матчей, еще шесть – с пропущенными голами. Пропускали в двух играх от молодежки Египта, а также в матчах с Кыргызстаном, Ираном, Катаром и Кенией.

Шесть матчей Россия провела дома – не пропустила ни одного гола, выиграла все с разницей 30:0! Хотя сирийцы были близки к голу, но попали в штангу. Сухой матч против них оценивался в 71% (только 1.41).

Получается, «обе забьют» сыграло в шести матчах из 16 возможных. 72% давали на то, что это не произойдет в игре с Сирией (1.38).

● И еще интересно – Россия не пропускает 684 минуты. Последний пропущенный гол состоялся в октябре-2023 от Кении. В 2024 году никто из соперников России не забил. Их было пять – Сербия, Беларусь, Вьетнам, Бруней, Сирией.

● В гостевых сборная России пропускала чаще – в пяти играх из девяти. Сухими были четыре матча – против Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и Вьетнама.

Из 16 товарищеских встреч за эти три года Россия не считалась фаворитом у букмекеров только в двух. Против Ирана (1:1) шансы нашей команды оценивались ниже – 3.46 на победу против 2.24. Против Сербии (4:0) был совсем минимальный разрыв – 2.68 против 2.65.

Сейчас победная серия составляет шесть матчей, разница мячей в которых – 34:0. Поражений нет в девяти играх – с сентября-2023 после проигрыша Египту U-23.

«Матч ТВ» сообщил, что сборную России не допустят до жеребьевки квалификации к ЧМ-2026. Телеграм-канал Mash написал, что РФС договорился со сборными Нигерии, Венесуэлы, Эквадора и Боливии о матчах с Россией. Так что тренды нашей сборной в различных товарищеских играх наверняка получат продолжение.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Александр Вильф