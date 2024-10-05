Сборная лучших игроков 2017 года – мощь! В составе с Месси и Роналду куча легенд, в Европе остался лишь один

В 2017 году у ФИФА получился мощнейший состав лучших игроков на премии The Best. Многие из футболистов уже тогда заслужили статус легенд.

Прошло семь лет: пятеро игроков продолжают радовать болельщиков своим футболом. И лишь один из солидного списка до сих пор выступает в Европе – Лука Модрич , как и семь лет назад, защищает цвета «Мадрида».

А где сейчас остальные футболисты из сборной лучших игроков 2017 года по версии ФИФА?

Джанлуиджи Буффон .

Великий голкипер сейчас трудится в сборной Италии. Недавно Джиджи сыграл свадьбу, на которую были приглашены, кажется, все звезды страны. Даже Моника Беллуччи заглянула!

Серхио Рамос .

В конце сезона защитник попрощался с «Севильей», но карьеру не закончил. Новый клуб испанец пока не подыскал.

Леонардо Бонуччи .

Итальянец пробовал себя в Германии и Турции, но летом этого года все же решил повесить бутсы на гвоздь. Его последним клубом стал «Фенербахче».

Марсело.

36-летний бразилец все еще в строю! Прошлой зимой защитник решил вернуться в родной «Флуминенсе», за который выступает до сих пор.

Дани Алвес .

Карьеру бразильца завершило обвинение в изнасиловании девушки в ночном клубе. Алвес был признан виновным: его приговорили к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. В конце марта он временно вышел на свободу под залог в размере 1 млн евро.

Тони Кроос.

Вот чьим футболом фанаты могли наслаждаться еще парочку лет. Последний сезон в статусе игрока для немца вышел удачным, если не считать вылет от Испании на домашнем Евро. Сейчас Тони активно занимается своей академией и благотворительным фондом.

Андрес Иньеста .

Великому испанцу в мае исполнилось 40 лет, летом он попрощался с «Эмирейтс». Андрес уже намекнул , что скоро объявит о завершении карьеры. 8 октября Иньеста расставит все точки над і.

Неймар .

Бразилец почти год лечится после разрыва «крестов» . Недавно Ней возобновил тренировки, но ожидается , что он вновь сыграет за «Аль-Хилаль» лишь в январе 2024 года.

Лионель Месси .

После долгожданной победы на чемпионате мира аргентинец перебрался в МЛС, где продолжает брать трофеи. Всего за год, проведенный в США, Месси ворвался в топ лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

Криштиану Роналду .

Португалец зажигает в Саудовской Аравии. Недавно Криш пересек планку в 900 голов, о чем рассказал в безумном видео на своем канале .

А вот, как этот состав смотрелся бы на поле:

Как вам такая команда, солидно?

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