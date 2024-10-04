Как выглядел состав «Дортмунда», если бы клуб не продавал игроков. Претендент на победу в ЛЧ?

В прошлом скауты дортмундской «Боруссии» умудрялись находить по всей Европе футболистов за небольшие деньги, которые за короткий срок превращались в игроков с приставкой «топ». В последнее время попадания случаются чуть реже, а ставка делается на более готовых.

Аккаунт Football Tweet в соцсети X предложил помечтать и показал состав «Дортмунда», если бы клуб не продавал игроков. И он выглядит более чем монструозно.

Симптоматично, что в одиннадцать лучших попал всего лишь один действующий игрок команды − вратарь Грегор Кобель. Все остальные уже ушли в другие клубы, причем если посмотреть на логотипы справа от них, то можно отметить, что все они лидеры своих лиг.

Три футболиста ушли из «Дортмунда» бесплатно − Антонио Рюдигер (воспитанник, не дошел до первой команды и отправился в «Штутгарт»), Рафаэль Геррейру (в «Баварию» свободным агентом) и Роберт Левандовски (тоже в «Баварию»).

Мануэль Аканджи продали в «Манчестер Сити» за 20 млн евро, Ашраф Хакими был в аренде и принадлежал «Мадриду», Джейдон Санчо в «МЮ» за 85 млн евро, Джуд Беллингем в «Мадрид» за 113 млн евро, Илкай Гюндоган в «Сити» за 27 млн евро, Усман Дембеле в «ПСЖ за 135 млн, за Эрлинга Холанда тот же «Сити» выложил 60 млн евро.

Тренером такой банды идеально было бы назначить Юргена Клоппа.

Заработав такие деньги «Дортмунд» решил вложить их в тех, у кого уже есть опыт Бундеслиги. Какая отдача? За последние годы клуб лишь несколько раз реально претендовал на чемпионство в лиге.

А как вы думаете, смог ли бы такой состав пошуметь в Европе? Пишите в комментариях.