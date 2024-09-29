Анри, Мальдини, Иньеста и другие легенды. Как бы выглядел состав из игроков без «Золотого мяча»?

28 октября в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча». Пресса и букмекеры не сомневаются, что в этом году главную индивидуальную награду в футболе отдадут Винисиусу.

Впервые с 2003 года в список номинантов на «Золотой мяч» не попали Месси и Роналду. А ведь когда-то борьба за награду шла между Кришем и Лео, мало кому удавалось влезть в схватку двух легенд.

В разные годы без «Золотого мяча» оставались великолепные футболисты, которые бы обязательно взяли награду, если бы обстоятельства сложились иначе. Портал Score 90 собрал символическую сборную футболистов без «Золотого мяча», в команду попали ярчайшие представители своего поколения.

Фанаты в соцсетях делятся своим мнением:

💭 «В моей голове Левандовски взял «Золотой мяч». Продажные парни из ФИФА просто не отдали ему победу после того, как он забил 50 мячей в победном сезоне Лиги чемпионов».

💭 «Де Брюйне должен заменить Крооса. Хотя у Кевина еще есть шанс взять награду».

💭 «Анри, Хави, Иньеста, Мальдини... Столько легенд осталось без заслуженной награды».

💭 «Еще одно доказательство того, что «Золотой мяч» и другие индивидуальные награды – полный бред. Их вручают не за заслуги на поле, а за популярность».

💭 «Даже тут Рибери пролетел мимо».

💭 «Неймар – принц, который никогда не станет королем».

💭 «Жаль, тут не нашлось места для Снейдера, Рибери и Гризманна».

💭 «Меня раздражает, что Ван Дейк фигурирует в этом списке. Чуваку тридцать с небольшим, у него всего пара сезонов на высшем уровне, а вы все ведете себя так, будто он серьезно претендует на звание величайшего. Его стоило заменить на Варана или Пике, их карьеры были гораздо круче».

А что о такой сборной думаете вы? Кому из игроков стоило вручить «ЗМ»?

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