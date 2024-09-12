Сборная легенд Аргентины VS команда лучших игроков в истории Бразилии. Кого фанаты считают сильнее?

Портал Score 90 предположил, как бы могли выглядеть сборные Бразилии и Аргентины, если бы их составили из лучших игроков в истории национальных команд.

Атака «селесао» выглядит мощно: Неймар, Роналдо и Пеле. Роналдиньо будет отвечать за креатив, а Таффарел позаботится о сохранности ворот.

В составе «альбиселесте» на одном поле зажигают Батистута, Месси и Марадона.

Фанаты попытались решить, чья сборная легенд выглядит сильнее:

💭 «Сборная лучших игроков в истории Бразилии сильнее любой другой команды».

💭 «На бумаге Бразилия выглядит сильнее, но в футболе все гораздо сложнее».

💭 «Бразилия интереснее по именам, но Аргентина выглядит более сбалансированной».

Не все согласились с выбором состава:

💭 «Роберто Карлос был намного лучше Марсело! А Тиаго Силву могли заменить Нилтон Сантос или Беллини».

💭 «Заменить Неймара на Кака, тогда Бразилия будет непобедима».

💭 «Рикельме вместо Ди Марии? Это шутка?»

💭 «Марсело был великолепным игроком, но все же Роберто Карлос должен его заменить. То же самое с Рикельме и Ди Марией».

Как вам такие составы? За чью сборную отдадите голос?

Роналду красиво ответили на его слова о Пеле. Криш заявил, что голов бразильца нет на видео

Разминки Марадоны – искусство. Никогда не расставался с мячом и придумывал трюки, порой странные

ТОП-100 игроков за всю историю футбола: Месси - 1-й, Роналду - 2-й, из наших лучший на 28-м месте