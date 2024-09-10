Неймар почти год в «Аль-Хилале»: клуб платит бразильцу космическую сумму за каждую минуту!

Скоро будет ровно год с момента дебюта Неймара за «Аль-Хиляль». 15 сентября 2023 года он впервые сыграл за саудовский клуб и помог победить «Аль-Рияду» голевой передачей.

После пяти первых матчей за новый клуб Неймар получил травму крестообразной связки колена, находясь в сборной Бразилии.

Неймар все еще восстанавливается после этой травмы, хотя прошел почти год. В июле он вернулся к тренировкам в зале, но пока не набрал достаточной формы, чтобы вернуться на поле. Поэтому и без того дорогая покупка обходится «Аль-Хилалу» еще дороже.

Если учесть сумму, которую за него заплатили ПСЖ (98 млн долларов), и размер его годовой зарплаты (100 млн долларов), то получится, что одна минута игры Неймара обходится саудовскому клубу более чем в 500 тысяч долларов.

Зато Ней поднял трофей. В прошлом сезоне команда стала чемпионом, победив дважды «Аль-Наср» Роналду.

Ранее главный тренер «Аль-Хиляля» Жорж Жезус недавно обратился к руководству клуба с просьбой не включать Неймара в заявку команды на Лигу чемпионов Азии. Бразилец может вернуться уже в ноябре этого года, а места для легионеров в заявке на турнир ограничены.

С другой стороны, не факт, что сам Неймар горит желанием возобновить выступления за «Аль-Хиляль», с которым у него еще есть один год действующего контракта. Летом испанское издание Sport.es сообщило, что Неймар предлагал себя «Барселоне».

Возвращение Неймара на поле откладывается. Бразилец не переживает и больше времени проводит с семьей