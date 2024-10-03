Уже в следующем матче Лео Месси может стать лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» 🌟🐐

«Интер Майами» досрочно стал победителем регулярного чемпионата МЛС.

Клуб из Флориды обыграл «Коламбус Крю» (3:2) и после 32 матчей с 68 очками выиграл Supporters’ Shield – трофей, присуждаемый победителю регулярного чемпионата МЛС.

Главным героем матча стал, разумеется, Лионель Месси - аргентинец отличился на 45-й, а также и на 5-й добавленной к первому тайму минутах.

«Первая цель достигнута. Очень горжусь нашей командой, продолжаем вместе идти вперед, чтобы достичь большего!» — написал форвард после матча.

Уже в следующей игре Лео имеет все шансы стать лучшим бомбардиром в истории американского клуба. Сейчас у Месси 30 голов в 34 матчах за клуб, для того, чтобы обойти лидера рейтинга Леонардо Кампана аргентинцу нужно забить всего два мяча.

5 октября «Интер Майями» отправится в гости к «Торонто» - там Лионель и Леонардо оспорят почетное звание лучшего бомбардира клуба.