«Прощай, Месси». Роналду обогнал Лео по количеству голов и отметил свое превосходство в безумном видео на YouTube😂📹
Криштиану Роналду продолжает зажигать на YuoTube. Вчера португалец выложил новый ролик на свой канало UR Cristiano - это трасса в стиле Формулы-1, по которой Криштиану рассекает на желтом болиде и обгоняет всех в гонке бомбардиров.
В ролике на 8,5 минут Роналду, конечно же, выходит победителем заезда, на последнем рубеже обогнав своего главного конкурента - Лионеля Месси.
Интернет встретил креатив Криша и его команды мемами и комментариями.
💬«Создает себе настроение».
💬«В мире Роналду понятия «испанский стыд» не существует».
💬«Его можно понять - тяжело быть в тени Месси».
💬«Контент, который мы заслужили».
💬«Почему это так смешно?».
💬«Восхищается сам собой на своем же YouTube канале».