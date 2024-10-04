«Прощай, Месси». Роналду обогнал Лео по количеству голов и отметил свое превосходство в безумном видео на YouTube😂📹

Криштиану Роналду продолжает зажигать на YuoTube. Вчера португалец выложил новый ролик на свой канало UR Cristiano - это трасса в стиле Формулы-1, по которой Криштиану рассекает на желтом болиде и обгоняет всех в гонке бомбардиров.

В ролике на 8,5 минут Роналду, конечно же, выходит победителем заезда, на последнем рубеже обогнав своего главного конкурента - Лионеля Месси.

Интернет встретил креатив Криша и его команды мемами и комментариями.

💬«Создает себе настроение».

💬«В мире Роналду понятия «испанский стыд» не существует».

💬«Его можно понять - тяжело быть в тени Месси».

💬«Контент, который мы заслужили».

💬«Почему это так смешно?».

💬«Восхищается сам собой на своем же YouTube канале».