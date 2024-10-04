📹«Он даже выглядит как тот тренер». Владелец «Интер Майами» случайно воссоздал самый известный баскетбольный мем 🕺

Несколько дней назад «Интер Майами» победил «Коламбус» (3:2) и досрочно стал чемпионом регулярного сезона МЛС. Это первое серьезное достижение для клуба, который создали лишь четыре года назад.

Как известно, у команды три владельца − Хорхе и Хосе Масы, а также Дэвид Бекхэм. Если Бекс остался где-то в стороне от победы, то Хорхе Мас праздновал со своими парнями как в последний раз. Он ворвался в раздевалку вместе с «тарелкой» и начал танцевать под музыку.

Вам тоже показалось, что вы это уже где-то видели? Правильно, его танец очень сильно похож на знаменитый баскетбольный мем, который родился в раздевалке команды «Каролина», выступающей в NCAA.

Полная его версия отнюдь не хуже гуляющей по интернету.

Болельщики в комментариях также отметили большую схожесть двух видео:

💭«Мем уже стал реальностью, не так ли?»

💭«Реальность в реальности».

💭«Что Месси делает с этими людьми?»

💭«А ты уверен, что это не один и тот же человек?»

💭«Он даже выглядит как тот тренер»