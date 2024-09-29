Буффон женился на популярной телеведущей! Свадебная церемония − парад звезд «Юве» и итальянского футбола

Одиннадцать лет − столько потребовалось легенде мирового футбола, «Ювентуса» и сборной Италии, чтобы жениться на бывшей ведущей Sky Sport Иларии Д'Амико. Церемония бракосочетания прошла сегодня днем на тосканских холмах неподалеку от города Лукка.

Девушка вышла замуж впервые, тогда как для «нумеро уно» это второй брак. Первый случился с моделью Аленой Середовой, с которой они были в отношения с 2005 года, а развелись в 2014-м. У Джиджи есть два сына от Середовой.

Во время свадьбы Буффон произнес речь, которая точно звучит обидно для предыдущей жены экс-вратаря. Там была такая фраза: «Благодаря тебе, Илария, я познал настоящую любовь. Я не верил, что она может существовать».

На церемонии присутствовало огромное количество гостей. Среди которых, конечно же, были звезды «Ювентуса» и итальянского футбола. Но не только они.

Какая свадьба Буффона без легендарной BBC − Леонардо Бонуччи, Андреа Бардзальи и Джорджо Кьеллини?

Кроме того присутствовал бывший президент «Ювентуса», представитель легендарной семьи Андреа Аньелли.

И бывший спортивный директор «Юве» Федерико Керубини.

Со стороны Иларии Д'Амико прибыли актриса Моника Белуччи и ее муж Тим Бертон.

Кроме того присутствовали также известные журналисты, такие как Фабио Каресса, Дарио Мальтезе и Костанца Калабрезе.

А Буффон не ограничился Кьеллини, Бардзальи и Бонуччи − пришли Алессандро Неста, Лучано Спаллетти, Беппе Бергоми, Звонимир Бобан.