Мостовой о том, когда возглавит клуб РПЛ: «Нескоро, судя по тому, как развиваются события. Вы же видите – все время всплывают фамилии не наши, не российские»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос о том, когда он возглавит команду РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России руководил сборной ПМЭФ в матче с медийной сборной России (1:1) вместе с Валерием Газзаевым.

– На ПМЭФ мы вас увидели на тренерском мостике. Когда увидим в клубе РПЛ?

– Думаю, нескоро это произойдет, судя по тому, как развиваются события. Вы же видите, что происходит. Все время всплывают разные фамилии не наши, не российские. Поэтому пока так, – сказал Мостовой

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35 комментариев
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Да, Саня, только из-за этого, только из-за этого...
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Надо в Краснодар ехать, Сань. Под окнами у Галицкого почеканишь с часик, глядишь, впечатлится товарищ)
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Ответ Tun
Да, Саня, только из-за этого, только из-за этого...
Проблема в том, что при выборе тренеров не учитывается самое главное качество, необходимое для тренера - сколько он может начеканить. Так бы Мост уже давно кого-нибудь тренировал))
+14
-3
+11
Что толку от твоей российской фамилии, если ты для российского футбола ничего не сделал? Свалил сразу после развала, в сборной лишь вредил своим характером
+12
-4
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Ответ Artem I
Александр, надо переиграть систему... Получить испанское гражданство и посыпятся предложения из рпл
У него уже есть португальское. Нужно еще фамилию сменить на Мостоиньо или Мостуао.
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Ответ Tun
Да, Саня, только из-за этого, только из-за этого...
Нужен лимит новый, тренировать может только российский тренер с фамилией Мостовой, вот тогда у Александра будет шанс, небольшой, но будет
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13 из 16 команд РПЛ тренировали по ходу последнего сезона (весь сезон или часть) россияне. А все ноют, бедные-несчастные.
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Александр, надо переиграть систему... Получить испанское гражданство и посыпятся предложения из рпл
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Ответ Artem Groza
Меняй фамилию на Мостович и в бой
Лучше на фамилию Царевич
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Помните маэстро Бубнова? Конечно помните: как он по ттд раскидывал всех в РПЛ! А тренировал ли этот человек? Да. Команду второй, что ли, лиги по дружбе ему доверили - из которой он сбежал, дескать, не того уровня игроки.
Вот будь у него Киев Лобановского или Спартак Романцева, то тогда бы показал.
Оказалось, проще с*ать на всех с ТВ и газет и получать за это денежку, чем самому что-то сделать.

Как и у этого товарища.
+3
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Ответ Вячеслав Припузов
Лучше на фамилию Царевич
Вспомнилось:
-Царевич?! Еврей чтоли?
-Почему сразу еврей? Хорват.)
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Ну тут Сашка прав! Понабрали всяких Семаков, Рахимов, Адиевых, а где наши парни с Ленинградщины?!
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Ответ Tun
Что толку от твоей российской фамилии, если ты для российского футбола ничего не сделал? Свалил сразу после развала, в сборной лишь вредил своим характером
Вот тут скорее соглашусь. Фамилия Мостовой что-то не всплывает рядом со значимыми победами сборной(даже с Францией типа сыграл, но был заменён в первом тайме при 0:0 из-за травмы), только с командой Чупа-Чупс в 2002 и кочкой, которая помешала забить Кипру, а мы в итоге поехали мимо чм 98(Крондл и Болгария были потом).

Справедливости ради, помню его классный обводящий удар Фарерам в Луже (1:0, 2001). Хоть где-то зарешал.
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Ответ superbro
Нужен лимит новый, тренировать может только российский тренер с фамилией Мостовой, вот тогда у Александра будет шанс, небольшой, но будет
Андрей из Зенита будет играющим тренером с помощником Семаком)
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Как викторину ФОН выиграет, сразу возглавит
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Давно пора вводить лимит в тренерском цехе, а вторым критерием, кроме паспортного, должна быть «чеканка»
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Даже тут Царь в пролете. Клубы попроще крутят между собой одних и тех же российских физруков регулярно. Но даже тогда его никто не рассматривает.
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Царь всех царей не давно шоу футбольного ай кью по-участвовал. Там ведущая еще та самая холодная селедка, из Слабого звена.
Посмотрите этот шедевр, кто не видел. Я просто рыдал с царя весь выпуск
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Короче в детстве когда смотрел футбол и слышал Мостовой, я думал это амплуа футболиста 🤦‍♂️
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его в пари нн звали,его звали в Красноярск,вроде даже в Сочи,но помощником
он все ждёт что кто то в Москве головой поедет и назначит его.🤡
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Когда он наконец-то поймет, что нет лимита на тренеров, как на футболистов, и паспортисты-тренеры не получают работу только потому, что у них паспорт РФ... нужно еще кое-что, Александр!
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и смешно,и жаль мужика,он то был отличным футболистом в отличие от многих бездарей которые по кругу тренируют и неустойками живут))
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Ответ Log in
Вот тут скорее соглашусь. Фамилия Мостовой что-то не всплывает рядом со значимыми победами сборной(даже с Францией типа сыграл, но был заменён в первом тайме при 0:0 из-за травмы), только с командой Чупа-Чупс в 2002 и кочкой, которая помешала забить Кипру, а мы в итоге поехали мимо чм 98(Крондл и Болгария были потом). Справедливости ради, помню его классный обводящий удар Фарерам в Луже (1:0, 2001). Хоть где-то зарешал.
Ага, только по Фарерам и помним, а так промах Кипру, письмо 14ти,скандал с Ярцевым на Евро
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Ответ Детрит
Надо в Краснодар ехать, Сань. Под окнами у Галицкого почеканишь с часик, глядишь, впечатлится товарищ)
Он ещё свой шанс возле ворот Тарасовки не начеканил, все ещё надеется думаю, что Станкович возьмёт его, поэтому вокруг Спартака затишье...
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Ответ Детрит
Надо в Краснодар ехать, Сань. Под окнами у Галицкого почеканишь с часик, глядишь, впечатлится товарищ)
Как-то так, наверное:

Эй, залётка, выходи послушать рок
Я специально для тебя магнитолу приволок
Ну а коль не выйдешь ты, то учти, ядрёна медь
На весь хутор под гитару песни матом буду петь!
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Ответ Детрит
Надо в Краснодар ехать, Сань. Под окнами у Галицкого почеканишь с часик, глядишь, впечатлится товарищ)
Вот это смешно, если бы не было так грустно)
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Ответ superbro
Ищет собратьев по разуму
он походу минусы всем ставит 🤣🤡🤡
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Меняй фамилию на Мостович и в бой
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