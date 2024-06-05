Мостовой о том, когда возглавит клуб РПЛ: «Нескоро, судя по тому, как развиваются события. Вы же видите – все время всплывают фамилии не наши, не российские»
Александр Мостовой ответил на вопрос о том, когда он возглавит команду РПЛ.
Бывший полузащитник сборной России руководил сборной ПМЭФ в матче с медийной сборной России (1:1) вместе с Валерием Газзаевым.
– На ПМЭФ мы вас увидели на тренерском мостике. Когда увидим в клубе РПЛ?
– Думаю, нескоро это произойдет, судя по тому, как развиваются события. Вы же видите, что происходит. Все время всплывают разные фамилии не наши, не российские. Поэтому пока так, – сказал Мостовой.
Вот будь у него Киев Лобановского или Спартак Романцева, то тогда бы показал.
Оказалось, проще с*ать на всех с ТВ и газет и получать за это денежку, чем самому что-то сделать.
Как и у этого товарища.
-Царевич?! Еврей чтоли?
-Почему сразу еврей? Хорват.)
Справедливости ради, помню его классный обводящий удар Фарерам в Луже (1:0, 2001). Хоть где-то зарешал.
Посмотрите этот шедевр, кто не видел. Я просто рыдал с царя весь выпуск
он все ждёт что кто то в Москве головой поедет и назначит его.🤡
Эй, залётка, выходи послушать рок
Я специально для тебя магнитолу приволок
Ну а коль не выйдешь ты, то учти, ядрёна медь
На весь хутор под гитару песни матом буду петь!