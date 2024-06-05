Мостовой о том, когда возглавит клуб РПЛ: «Нескоро, судя по тому, как развиваются события. Вы же видите – все время всплывают фамилии не наши, не российские»

Александр Мостовой ответил на вопрос о том, когда он возглавит команду РПЛ.

Бывший полузащитник сборной России руководил сборной ПМЭФ в матче с медийной сборной России (1:1) вместе с Валерием Газзаевым.

– На ПМЭФ мы вас увидели на тренерском мостике. Когда увидим в клубе ?

– Думаю, нескоро это произойдет, судя по тому, как развиваются события. Вы же видите, что происходит. Все время всплывают разные фамилии не наши, не российские. Поэтому пока так, – сказал .