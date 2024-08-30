В Европе последний день трансферного окна. Куда уедут Санчо, Осимхен и Стерлинг?

В европейских топ-лигах 30 августа закрывается летнее трансферное окно. Ожидаются интересные, мощные и импульсивные сделки.

В АПЛ, Серии А и Ла Лиге дедлайн до 01:00 мск, в Бундеслиге – до 21:00, в Лиге 1 – до 00:00. Рассказываем, чего ждут букмекеры от последнего дня покупок.

Санчо: из «МЮ» в «Челси» за 1.20

Сегодня инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джейдон Санчо готов перейти в «Челси». В 2021-м вингер рассказывал: «Я в детстве был фанатом «Челси», врать не стану. Дрогба и Лэмпард были моими любимыми футболистами».

Если же вингер никуда не уйдет, сыграет кэф 5.00. На такой исход есть основания – Эрик тен Хаг на вопрос, ожидает ли он, что Санчо останется в «МЮ» после дедлайна, ответил: «Насколько я знаю, да [останется]».

Надежный инсайдер Дэвид Орнстайн уточняет: клубы обсуждают аренду с обязательством выкупа следующим летом.

Осимхен: из «Наполи» в Саудовскую Аравию за 1.60

Несколько дней назад фаворитом на Виктора Осимхена был «Челси». Но в связи с последними новостями кэф на переезд форварда в Саудовскую Аравию рухнул до 1.60 – стало известно, что «Аль-Ахли» и «Наполи» договорились о трансфере Виктора.

«Аль-Ахли» предложил Осимхену контракт с зарплатой 25-30 миллионов евро за сезон. Сейчас вопрос трансфера зависит от решения самого футболиста.

Брэнтуэйт: из «Эвертона» в «Ливерпуль» за 1.60

В начале лета предложение по Джерреду Брэнтуэйту делал «Манчестер Юнайтед». Главным же фаворитом на подписание 22-летнего защитника «Эвертона» считается «Ливерпуль».

У Вирджила ван Дейка остался один год по контракту. Вполне возможно, что это его последний сезон в составе «красных», но даже если и нет – Брэнтуэйт видится долгосрочной заменой 33-летнему голландцу. Один вопрос: согласятся ли «ириски» на такой трансфер?

Стерлинг: из «Челси» в «Арсенал» за 1.90

Кажется, у «Юве» срывается трансфер из Англии. Около недели назад туринцев ставили первыми в рейтинге на новый клуб Рахима Стерлинга. Сейчас главным претендентом на вингера считается «Арсенал».

У Стерлинга хорошие отношения с Микелем Артетой, которому нужна глубина в атаке. Кроме того, испанский тренер убежден, что Рахим окажет положительное влияние на раздевалку.

Чилуэлл: из «Челси» в «Ньюкасл» за 2.37

Энцо Мареска напрямую заявил, что Бен Чилуэлл не нужен «Челси». Далее от его трансфера отказался «МЮ», поэтому теперь главный претендент на левого защитника – «Ньюкасл». При этом клуб недавно купил Льюиса Холла на эту же позицию.

Вероятно, «МЮ» больше нуждается в этом трансфере, но он второй фаворит на Чилуэлл за 4.00.

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Фото: Gettyimages /Catherine Ivill / Staff, Eddie Keogh / Stringer; IMAGO/Antonio Balasco, IMAGO/Paul Thompson, Pedro Soares/Keystone Press Agency/Global Look Press