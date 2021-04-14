Глава РПЛ Прядкин попросил «Спартак» быть уважительнее к соперникам в соцсетях

Теги Спартак ЦСКА Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ Роман Бабаев Евгений Мележиков соцсети Спорт-Экспресс Футбол

Президент РПЛ Сергей Прядкин на совещании клубов Премьер-лиги пообщался с управляющим директором «Спартака» Евгением Мележиковым по поводу работы клубных соцсетей.

По данным «Спорт-Экспресса», Прядкин попросил клуб быть уважительнее в социальных сетях по отношению к соперникам. Мележиков обещал учесть просьбу главы лиги.

Также ЦСКА остался недоволен тем, что информация про обращение клуба в комитет по этике по данному вопросу попала в СМИ. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев полагает, что документ оказался в медиа при участии «Спартака».

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