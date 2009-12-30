Сергей Семак: «Брали Малкома для ЛЧ, надеялись на Кокорина, но не сложилось. Потеряли Кузяева, Ракицкого и Дриусси к последнему туру»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об итогах выступлений команды в уходящем году.

«Согласен ли с трактовкой Дзюбы о результате в Лиге чемпионов? У каждого своя трактовка. Я – конечно, нет. Считаю, никакой катастрофы тут нет, группа ровная, и мы никого не сильнее. Старались, но, к сожалению, один тайм, который мог сделать эту часть сезона для нас выдающейся, не сложился.

Конечно, мы брали Малкома, прежде всего, для Лиги чемпионов. Надеялись и на Сашу Кокорина, но не сложилось. К последнему туру потеряли Кузяева, набравшего хорошую форму, Ракицкого, Дриусси. Обидно, что с таким очковым запасом не прошли дальше. В других группах командам хватало и меньшего количества очков.

С «Лейпцигом» играть было очень сложно, потому что их сильные качества в большей степени не подходят именно для нашей команды. Что касается «Лиона» и «Бенфики» – мы неплохо смотрелись с ними дома. При том, что «Лион» в прошлом году ни разу не проиграл на этом этапе ЛЧ с самим «Манчестер Сити» в группе.

Вы же прекрасно понимаете уровень чемпионата и силу каждого клуба из группы. У них сбалансированная ситуация по многим направлениям – тот же «Лейпциг» прекрасно выстраивает селекционную работу. Чтобы построить философию команды, нужны годы.

Всегда был противником лимита. Конечно, он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе. Мало специалистов, которые с этим не согласны», – поделился мыслями тренер.

«Зенит» занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов, набрав 7 очков в 6 турах.

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