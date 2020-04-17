Семак о Лиге чемпионов: «Лейпциг» нас разнес, а с другими командами терял очки, к сожалению»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями о влиянии Лиги чемпионов на выступления команды.

«Мне кажется, достаточно одного-двух сезонов для футболистов, которые не играли в таком напряженном графике, для того, чтобы привыкнуть, то есть адаптировать свой организм для выступления, для двух игр в неделю. Это абсолютно возможно. Для этого требуются и время, естественно, и подготовка. Тем не менее, что касается функционального состояния – оно было нормальным у нас.

Другое дело, что – это совсем другой турнир. И абсолютной иной уровень команд. Это такой практически космос для нас, где в зависимости от тех команд, которые есть, ставить нужно определенные задачи.

После жеребьевки, которая была у нас – «Лейпциг», «Бенфика» и «Лион»… Группа очень… Исключая «Лейпциг», три команды, которые, на мой взгляд, похожи по силам. И даже после жеребьевки я сказал, что это та группа, из которой можно выйти, а можно и никуда не попасть – в зависимости от того, кто потеряет меньше очков с тем же «Лейпцигом», который я называл фаворитом турнира.

Так уж сложилось, что «Лейпциг» нас разнес, а с другими командами, к сожалению, терял очки тогда, когда мог абсолютно не терять их. В последнем матче [c «Лионом»] мог «Лейпциг» сыграть более удачно. Поэтому… Мы со своей стороны взяли определенное количество очков, которое является неплохим результатом для нас.

Достаточно посмотреть на тот же «Зальцбург», «Лейпциг», «Лион» – есть ли там лимит, какое количество легионеров играет там? Там нет абсолютно никаких законов, лимитирующих и ставящих под угрозу конкурентную способность. Играть должны сильнейшие. Чем больше сильных футболистов, тем сильнее клубы и чемпионат, естественно.

Очень сложно любому нашему клубу, выходя в Лигу чемпионов, показывать результат. Даже выход из группы в Лиге чемпионов – для наших клубов уже достижение, к сожалению», – высказался Семак в эфире передачи «После футбола».

в нынешнем сезоне занял последнее место в своей группе Лиги чемпионов, набрав 7 очков в 6 турах. В матчах с «РБ Лейпциг» команда Семака потерпела поражения в гостях (1:2) и на своем поле (0:2).

Вылет «Зенита» мог оправдать только стиль. У команды точно не все «абсолютно нормально»