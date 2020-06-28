Parimatch подарит миллион за лучший гол через себя

Теги Ставки на спорт любительский футбол Ставки на футбол ПариМатч Ставки на сегодня натив Футбол

В матче 29 тура РПЛ против «Арсенала» игрок «Урала» Эрик Бикфалви забил ударом через себя после подачи с фланга на одиннадцатиметровую отметку.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

👏🏻Признанный лучшим в сезоне 2019-20 гол Эрика Бикфалви принёс миллион рублей! ⠀⠀ В матче 29 тура Тинькофф РПЛ @erik_bicfalvi забил один из лучших голов нынешнего чемпионата. Эрик сравнял счёт в матче ударом через себя после подачи с фланга на одиннадцатиметровую отметку. ⠀⠀ Бикфалви получил особую награду за свой шедевр. Наш титульный партнёр, букмекерская компания @parimatch.ru, вручила клубу миллион рублей. Награждение состоялось на стадионе «Екатеринбург Арена»✌🏻 ⠀⠀ 🧡Отметим, что желанием Эрика стало потратить эту сумму на благотворительность!

Публикация от ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural)

Букмекерская компания Parimatch запустила конкурс #ПариКакЭрик в социальных сетях:

  • У участников есть шанс выиграть 1 000 000 рублей;
  • По условиям нужно записать собственную версию удара Бикфалви и выложить видео в инстаграм или «ВКонтакте», добавив в пост хэштег #ПариКакЭрик;
  • Автора самого выдающегося гола Бикфалви определит лично – игрок запишет видеообращение к победителю.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться здесь.

Ранее Parimatch также наградил футболиста за красивый гол, вручив ему чек на 1 000 000 рублей.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья