Parimatch подарит миллион за лучший гол через себя

В матче 29 тура РПЛ против «Арсенала» игрок «Урала» Эрик Бикфалви забил ударом через себя после подачи с фланга на одиннадцатиметровую отметку.

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Автора самого выдающегося гола Бикфалви определит лично – игрок запишет видеообращение к победителю.

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Ранее Parimatch также наградил футболиста за красивый гол, вручив ему чек на 1 000 000 рублей.