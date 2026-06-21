Германия в плей-офф ЧМ впервые с 2014-го, разгромная победа Нидерландов, 44 пловца из России на ЧЕ, споры из-за родов жены Доку, травма Рафиньи, штраф для Вендела и другие новости

1. На ЧМ-2026 определился еще один участник плей-офф – им стала Германия, одержавшая волевую победу над Кот-д′Ивуаром (2:1) благодаря дублю вышедшего на замену Дениза Ундава. Сборная Нидерландов разгромила Швецию (5:1) и продлила серию без поражений в игровое время на ЧМ – теперь уже рекордную. Эквадор и Кюрасао голов не забили (0:0), оба команды все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.
2. Федерация водных видов спорта России объявила состав сборной на чемпионат Европы по плаванию, который пройдет пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. На турнир отправятся Егор Корнев, Климент Колесников, Кирилл Пригода, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и еще 38 пловцов.
3. В полуфинале Кубка России по регби «Красный Яр» проиграл «Енисею-СТМ» (17:29), «Локомотив» уступил «Динамо» (15:35).
4. Желание Жереми Доку уехать из расположения сборной Бельгии к жене, готовящейся рожать, не понравилось журналистке L’Équipe. Франс Пьеррон заявила: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен». С такой точкой зрения не согласились ее коллеги и жена Валерия Карпина.
5. Научное исследование выявило связь между политической позицией и выбором между форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси или нападающим «Аль Насра» Криштиану Роналду. Из анализа предпочтений респондентов и их взглядов следует, что люди, считающие себя прогрессивными, чаще симпатизируют аргентинцу, тогда как консерваторы поддерживают португальца.
6. Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом. Она победила на Кубке России в Чебоксарах, преодолев планку на 4,91 м.
7. Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити. Он не сыграет с Шотландией и вернется не раньше 1/8 финала, как ожидается.
8. «Спартак» сделал запрос по вингеру «Ахмата» Максиму Самородову. Грозненцы запросили у красно-белых 10 млн евро.
9. «Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро (или 60 млн рублей), если он в срочном порядке не вернется в расположение клуба. Команда уже начинает тренировочные сборы, а хавбек до сих пор не вылетел из Бразилии. Сергей Семак отметил, что игрок «традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные».
10. Российские игроки «Каролины» принесли национальный флаг на чемпионский парад команды в честь победы в Кубке Стэнли. Обладателями трофея стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.
11. Каземиро близок к переходу в «Интер Майами». Стороны достигли договоренности, все формальности улажены.
Цитаты дня
«Игру Испании все знают: они «туда-сюда», как в гандболе. А у Франции «туда-сюда», потом «вжух». Мостовой показал на доске с фишками тактику на ЧМ
Сын Плющенко о футболе: «Дошел бы до РПЛ, если бы занимался с ранних лет в хороших академиях. В «Локо», ЦСКА из тебя по-любому что-то получится сделать»
Генич извинился за свою работу на игре Нидерланды – Швеция: «######## несколько моментов. Больше не буду к матчам готовиться, только хуже получается»
Михаил Дегтярев: «Курс по восстановлению прав наших спортсменов будет завершен полноценным возвращением на международную олимпийскую арену»
Монтелла о вылете Турции с ЧМ-2026: «У страны были большие ожидания – мне жаль. 65 ударов за 2 матча. Судьба была не на нашей стороне. Нет необходимости винить кого-либо»
Шнякин о словах Романова про женщин: «Херово сформулировал, безусловно. О недоверии к женщинам-водителям: ужасно водящих мужчин больше! Стереотипы о «бабах за рулем» раздражают»
Доменек предложил отменить трансферы за плату: «В футболе только и говорят о деньгах. 250-300 миллионов евро за переход – куда мы движемся? Пусть все решает зарплата»
Рио Фердинанд: «Мартинесу нужно сказать Роналду, что у Португалии есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить за 30 минут до конца матча, когда соперник устал»
Агент Тюкавина: «Мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху»
«Без Роналду Португалия сильнее. Они могут выиграть ЧМ, но Криштиану – помеха для команды, он не тянет, отработанный материал». Актер Дженнингс о 41-летнем форварде
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