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  4. Германия в плей-офф ЧМ впервые с 2014-го, разгромная победа Нидерландов, 44 пловца из России на ЧЕ, споры из-за родов жены Доку, травма Рафиньи, штраф для Вендела и другие новости

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Германия в плей-офф ЧМ впервые с 2014-го, разгромная победа Нидерландов, 44 пловца из России на ЧЕ, споры из-за родов жены Доку, травма Рафиньи, штраф для Вендела и другие новости

1. На ЧМ-2026 определился еще один участник плей-офф – им стала Германия, одержавшая волевую победу над Кот-д′Ивуаром (2:1) благодаря дублю вышедшего на замену Дениза Ундава. Сборная Нидерландов разгромила Швецию (5:1) и продлила серию без поражений в игровое время на ЧМ – теперь уже рекордную. Эквадор и Кюрасао голов не забили (0:0), оба команды все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.

2. Федерация водных видов спорта России объявила состав сборной на чемпионат Европы по плаванию, который пройдет пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. На турнир отправятся Егор Корнев, Климент Колесников, Кирилл Пригода, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и еще 38 пловцов.

3. В полуфинале Кубка России по регби «Красный Яр» проиграл «Енисею-СТМ» (17:29), «Локомотив» уступил «Динамо» (15:35).

4. Желание Жереми Доку уехать из расположения сборной Бельгии к жене, готовящейся рожать, не понравилось журналистке L’Équipe. Франс Пьеррон заявила: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен». С такой точкой зрения не согласились ее коллеги и жена Валерия Карпина.

5. Научное исследование выявило связь между политической позицией и выбором между форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси или нападающим «Аль Насра» Криштиану Роналду. Из анализа предпочтений респондентов и их взглядов следует, что люди, считающие себя прогрессивными, чаще симпатизируют аргентинцу, тогда как консерваторы поддерживают португальца.

6. Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом. Она победила на Кубке России в Чебоксарах, преодолев планку на 4,91 м.

7. Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити. Он не сыграет с Шотландией и вернется не раньше 1/8 финала, как ожидается.

8. «Спартак» сделал запрос по вингеру «Ахмата» Максиму Самородову. Грозненцы запросили у красно-белых 10 млн евро.

9. «Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро (или 60 млн рублей), если он в срочном порядке не вернется в расположение клуба. Команда уже начинает тренировочные сборы, а хавбек до сих пор не вылетел из Бразилии. Сергей Семак отметил, что игрок «традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные».

10. Российские игроки «Каролины» принесли национальный флаг на чемпионский парад команды в честь победы в Кубке Стэнли. Обладателями трофея стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

11. Каземиро близок к переходу в «Интер Майами». Стороны достигли договоренности, все формальности улажены.

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Ролик дня

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура36209 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
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Комментарии

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5. Более бесполезной информации я не слышал
ОтветВаго2
5. Более бесполезной информации я не слышал
кто-то просил Шноболевскую премию за это
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