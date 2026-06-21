Германия в плей-офф ЧМ впервые с 2014-го, разгромная победа Нидерландов, 44 пловца из России на ЧЕ, споры из-за родов жены Доку, травма Рафиньи, штраф для Вендела и другие новости

1. На ЧМ-2026 определился еще один участник плей-офф – им стала Германия, одержавшая волевую победу над Кот-д′Ивуаром (2:1) благодаря дублю вышедшего на замену Дениза Ундава. Сборная Нидерландов разгромила Швецию (5:1) и продлила серию без поражений в игровое время на ЧМ – теперь уже рекордную . Эквадор и Кюрасао голов не забили (0:0), оба команды все еще сохраняют шансы на выход в плей-офф.

2. Федерация водных видов спорта России объявила состав сборной на чемпионат Европы по плаванию, который пройдет пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже. На турнир отправятся Егор Корнев, Климент Колесников, Кирилл Пригода, Юлия Ефимова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и еще 38 пловцов.

3. В полуфинале Кубка России по регби «Красный Яр» проиграл «Енисею-СТМ» (17:29), «Локомотив» уступил «Динамо» (15:35).

4. Желание Жереми Доку уехать из расположения сборной Бельгии к жене, готовящейся рожать, не понравилось журналистке L’Équipe. Франс Пьеррон заявила: «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен». С такой точкой зрения не согласились ее коллеги и жена Валерия Карпина.

5. Научное исследование выявило связь между политической позицией и выбором между форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси или нападающим «Аль Насра» Криштиану Роналду. Из анализа предпочтений респондентов и их взглядов следует, что люди, считающие себя прогрессивными, чаще симпатизируют аргентинцу, тогда как консерваторы поддерживают португальца.

6. Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом. Она победила на Кубке России в Чебоксарах, преодолев планку на 4,91 м.

7. Вингер «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил травму задней поверхности бедра в матче против Гаити. Он не сыграет с Шотландией и вернется не раньше 1/8 финала, как ожидается.

8. «Спартак» сделал запрос по вингеру «Ахмата» Максиму Самородову. Грозненцы запросили у красно-белых 10 млн евро.

9. «Зенит» пригрозил Венделу штрафом в 700 тысяч евро (или 60 млн рублей), если он в срочном порядке не вернется в расположение клуба. Команда уже начинает тренировочные сборы, а хавбек до сих пор не вылетел из Бразилии. Сергей Семак отметил , что игрок «традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные».

10. Российские игроки «Каролины» принесли национальный флаг на чемпионский парад команды в честь победы в Кубке Стэнли. Обладателями трофея стали вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

11. Каземиро близок к переходу в «Интер Майами». Стороны достигли договоренности, все формальности улажены.

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