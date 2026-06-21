Тунис вылетел с ЧМ, пропустив 9 голов в 2 матчах. После 1:5 от Швеции команда уволила Лямуши и назначила Ренара
Тунис вылетел с ЧМ, пропустив 9 голов в 2 матчах.
Сборная Туниса лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.
Во втором туре группового этапа африканцы потерпели разгромное поражение от Японии (0:4), а ранее крупно проиграли Швеции (1:5).
После первого тура Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера, команду принял Эрве Ренар.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура36703 голоса
Франция
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Бразилия
Португалия
Германия
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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