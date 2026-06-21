Тунис вылетел с ЧМ, пропустив 9 голов в 2 матчах.

Сборная Туниса лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.

Во втором туре группового этапа африканцы потерпели разгромное поражение от Японии (0:4), а ранее крупно проиграли Швеции (1:5).

После первого тура Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера, команду принял Эрве Ренар .

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