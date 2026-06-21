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  4. Тунис вылетел с ЧМ, пропустив 9 голов в 2 матчах. После 1:5 от Швеции сборную возглавил Ренар

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Тунис вылетел с ЧМ, пропустив 9 голов в 2 матчах. После 1:5 от Швеции команда уволила Лямуши и назначила Ренара
Тунис вылетел с ЧМ, пропустив 9 голов в 2 матчах.

Сборная Туниса лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.

Во втором туре группового этапа африканцы потерпели разгромное поражение от Японии (0:4), а ранее крупно проиграли Швеции (1:5).

После первого тура Сабри Лямуши был уволен с поста главного тренера, команду принял Эрве Ренар.

Таблицы ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура36703 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Туниса по футболу
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЭрве Ренар

Комментарии

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Нужен или Ташуев или Юран!!!
Тинус вообще не очень, надо тренера менять.
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