ЧМ-2026. Нидерланды против Швеции, Германия сыграет с Кот-д′Ивуаром, Эквадор – с Кюрасао, Тунис встретится с Японией

Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура 27915 голосов Франция Англия Испания Аргентина Бразилия Португалия Германия Нидерланды Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом