ЧМ-2026. Нидерланды против Швеции, Германия сыграет с Кот-д′Ивуаром, Эквадор – с Кюрасао, Тунис встретится с Японией
Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В группе E в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Германия сыграет против Кот-д′Ивуара, Эквадор противостоит Кюрасао.
В группе F Нидерланды встретятся со Швецией, Тунис против Японии.
ЧМ-2026
2-й тур
Группа E
Группа F
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура27915 голосов
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Матчи кайф
Немцы победят на классе Котов.
Эквадор сильнее чем Кюрасао, и должны обыгрывать сине-жёлтых.
Самураи арабов уделают, за счёт мастерства.