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  4. ЧМ-2026. Нидерланды против Швеции, Германия сыграет с Кот-д′Ивуаром, Эквадор – с Кюрасао, Тунис встретится с Японией

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ЧМ-2026. Нидерланды против Швеции, Германия сыграет с Кот-д′Ивуаром, Эквадор – с Кюрасао, Тунис встретится с Японией
Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В группе E в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Германия сыграет против Кот-д′Ивуара, Эквадор противостоит Кюрасао.

В группе F Нидерланды встретятся со Швецией, Тунис против Японии.

ЧМ-2026

2-й тур

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура27915 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
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Комментарии

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Кюрасао, вперёд!
Посмотрим на Германию в боевых условиях
Не знаю, за кого топить. Германия — кот-д’иувар, обе сборные топчик в целом и нравится мне, так что пусть играют вничью, конечно же, за Кюрасао красавцы должны взять три очка за Японию, ну и, наверное, за Голландию, хотя тут тоже не прям уверен в принципе, и за Швецию можно притопить.
Матчи кайф
С детства за Кюрасао♥️😃
Нидерланды-Швеция равный матч ожидается. Но всё же, Оранжевые победят.
Немцы победят на классе Котов.
Эквадор сильнее чем Кюрасао, и должны обыгрывать сине-жёлтых.
Самураи арабов уделают, за счёт мастерства.
первые матчи в группах как будто самые интересные
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