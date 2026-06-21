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  4. Тунис – Япония. 0:4 – Уэда сделал дубль и ассистировал Ито. Онлайн-трансляция

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Япония разгромила Тунис – 4:0! Уэда сделал дубль и ассистировал Ито
Тунис уступил Японии в матче ЧМ-2026 – 0:4.

Сборная Туниса проиграла Японии (0:4) в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходил на стадионе «Эстадио BBVA» в Монтеррее (Мексика).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даити Камада пяткой открыл счет на 4-й минуте. Аясе Уэда увеличил счет на 31-й. Дзюня Ито отличился на 69-й. Уэда на 83-й стал автором дубля.

Чемпионат мира. 2 тур
21 июня 04:00, Эстадио BBVA
Логотип домашней команды
Тунис
Завершен
0 - 4
0.02xG2.05
Логотип гостевой команды
Япония
Матч окончен
Абди   Ашури
90’
+1’
Схири   Хедира
90’
+1’
84’
Уэда   Гото
83’
  Уэда
79’
Томиясу   Секо
79’
Накамура   Судзуки
74’
Доан   Сугавара
73’
Камада   Судзуки
69’
  Ито
Тунекти   Шауат
64’
Бронн   Бен-Хмида
46’
Саад   Гарби
46’
2тайм
Перерыв
31’
  Уэда
4’
  Камада
Тунис
Дамен, Рекик, Тальби, Бронн, Межбри, Саад, Абди, Схири, Слиман, Валери, Тунекти
Запасные: Абди, Бен-Хессен, Шихауи, Бен-Уаннес, Бронн, Тунекти, Арус, Мастури, Эльлуми, Схири, Шамах, Неффати, Махмуд, Саад, Аяри
1тайм
Япония:
Судзуки, Ито, Итакура, Томиясу, Камада, Ито, Танака, Сано, Накамура, Доан, Уэда
Запасные: Уэда, Камада, Хаякава, Сиогаи, Нагатомо, Ватанабе, Огава, Осако, Танигути, Маэда, Томиясу, Накамура, Доан
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Японии по футболу
logoСборная Туниса по футболу
logoДаити Камада
logoАясе Уэда

Комментарии

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На третий матч сборную Туниса возглавит Сергей Юран.
Или Сергей Ташуев - хоть послушаем, как он Карфаген основал.
За Японию💪
Ответalexsem69
За Японию💪
Хороший утренний тост!
Тунис, давай до свидания. Совершенно ни о чем
Даже если японцы проиграют шведам, то с 3 места в группе ,100% уже выходят.
Ответlangenbrunner2707
Даже если японцы проиграют шведам, то с 3 места в группе ,100% уже выходят.
Но думаю не проиграют. Матч с Нидерландами показал, что в этой группе только две конкурентоспособные команды
Сколько помню выступления Туниса на ЧМ, их игра вызывала точку и уныние.
Ответlangenbrunner2707
Сколько помню выступления Туниса на ЧМ, их игра вызывала точку и уныние.
Да их к получасу игры вместо текущих 2:0 японцы должны были уже 4:0 громить. Дважды повезло. Сначала судья зачем-то простил тунисцам пенальти, а потом кипер буквально миллиметром удержал мяч на ленточке ворот.
ОтветxDe xDe
Да их к получасу игры вместо текущих 2:0 японцы должны были уже 4:0 громить. Дважды повезло. Сначала судья зачем-то простил тунисцам пенальти, а потом кипер буквально миллиметром удержал мяч на ленточке ворот.
Ну если бы они забили бы эти мячи, игра пошла бы по другому и тех голов бы не было, это же очевидно, если ты изменяешь события во времени или запаздываешь даже на пол минуты, события потом иначе складываются
Трудовой 4-й гол. Выпрыгнул, тянулся и навесным ударом головой отправил мяч в ворота Уэда, сделав дубль. Молодчик !
Судья щадит Тунис. Совершенно зря
Тунис оказался еще хуже Турции
ОтветМент-Кент
Тунис оказался еще хуже Турции
Сравнил😁
Удачи трёхлапой вороне) がんばって！
P.s. А где пенальти? Камон, арбитр, чистый фол же в штрафной на первой минуте.
P.p.s. Уже не надо, и так забили. Карма)
Тунис совсем закис в первом тайме, а Япония легко ведёт игру.
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