Тунис уступил Японии в матче ЧМ-2026 – 0:4.

Сборная Туниса проиграла Японии (0:4) в матче второго тура ЧМ-2026.

Игра проходил на стадионе «Эстадио BBVA» в Монтеррее (Мексика).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даити Камада пяткой открыл счет на 4-й минуте. Аясе Уэда увеличил счет на 31-й. Дзюня Ито отличился на 69-й. Уэда на 83-й стал автором дубля.

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