Матч окончен
Япония разгромила Тунис – 4:0! Уэда сделал дубль и ассистировал Ито
Тунис уступил Японии в матче ЧМ-2026 – 0:4.
Сборная Туниса проиграла Японии (0:4) в матче второго тура ЧМ-2026.
Игра проходил на стадионе «Эстадио BBVA» в Монтеррее (Мексика).
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Даити Камада пяткой открыл счет на 4-й минуте. Аясе Уэда увеличил счет на 31-й. Дзюня Ито отличился на 69-й. Уэда на 83-й стал автором дубля.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура36568 голосов
Франция
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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Или Сергей Ташуев - хоть послушаем, как он Карфаген основал.
P.s. А где пенальти? Камон, арбитр, чистый фол же в штрафной на первой минуте.
P.p.s. Уже не надо, и так забили. Карма)