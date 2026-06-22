Уругвай играет с Кабо-Верде во втором туре ЧМ-2026.

Сборная Уругвая играет с командой Кабо-Верде в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Майами на «Хард Рок Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 21-й минуте дальним ударом со штрафного счет открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини . На 44-й забил хавбек Максимилиано Араухо – он головой добил мяч в сетку.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

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