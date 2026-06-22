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  4. Уругвай – Кабо-Верде. 0:1 – Ленини из «Краснодара» забил со штрафного. Онлайн-трансляция

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Уругвай – Кабо-Верде. 1:1 – Ленини из «Краснодара» забил со штрафного, Араухо сравнял. Онлайн-трансляция
Уругвай играет с Кабо-Верде во втором туре ЧМ-2026.

Сборная Уругвая играет с командой Кабо-Верде в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Майами на «Хард Рок Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 21-й минуте дальним ударом со штрафного счет открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. На 44-й забил хавбек Максимилиано Араухо – он головой добил мяч в сетку.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 2 тур
21 июня 22:00, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Уругвай
Первый тайм
1 - 1
1.43xG0.13
0′
Логотип гостевой команды
Кабо-Верде
  Араухо
44’
21’
  Ленини
Бентанкур
20’
5’
Кабрал
Уругвай
Муслера, Оливера, Касерес, Санабрия, Варела, Угарте, Араухо, Вальверде, Бентанкур, Каноббио, Виньяс
Запасные: Саласар, Агирре, Рочет, Пикерес, де ла Крус, Нуньес, Родригес, Меле, С. Буэно, Пельистри, Мартинес, Хименес, Винья
1тайм
Кабо-Верде:
Возинья, Кабрал, Диней, Лопеш, Морейра, Ленини, Родригеш, Жамиру, Арканжу, Мендеш, Беншимол
Запасные: Марсиу Роза, Пина, Фернандеш, Дуарте, Семеду, Душ Сантуш, Стопира, Кошта, Пиреш, Семеду, Дуарте, Жоване Кабрал, Ливраменту, Да Кошта, Варела
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АргентинаСборная Аргентины по футболу
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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Уругвая по футболу
онлайны
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoКевин Ленини
logoМаксимилиано Араухо

Комментарии

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Такую стенку Бьелса к стенке поставит 😄😄
Вот это гениальный удар,Кабо- Верде идёт в плей -офф
За «бабулю», за Возинью, пусть мужик ещё раз всех удивит и выйдет сухим из воды)
Бгагагагагага.
Матчтв большой привет :))

Имхо, претендент на топ-5 голов этого ЧМ минимум
Наш каснодарский бычара делает разницу💪
Если так пойдет и дальше, то Кабо-Верде закосплеит Коста-Рику 2014
Краснодар рулит
"Бабушка приехала!" (с)
Охренеть! Че просходит?!!
ОтветЕбздрогыч
Охренеть! Че просходит?!!
магия Возиньи
ОтветЕбздрогыч
Охренеть! Че просходит?!!
Бабуля в составе или у Кабо-Верде свои планы на этот чемпионат)
Аналитики, до усрачки советовавшие начинать смотреть ЧМ с плей-офф, отзовитесь.
Если Кабо Верде победит, то в последнем туре Испания Уругвай будет мясорубка. Да и Аравия с Кабо Верде норм интрига.
ОтветRembaXXX
Если Кабо Верде победит, то в последнем туре Испания Уругвай будет мясорубка. Да и Аравия с Кабо Верде норм интрига.
нууу... Испанцы при таком раскладе выходят. Но Уругвай подвисает жосска
ОтветLavrRoman
нууу... Испанцы при таком раскладе выходят. Но Уругвай подвисает жосска
Да Испания то понятно, но сливать точно не захочет, 1е место упустить, а Уругваю надо будет обязательно побеждать, будет матч уровня плейофф, как и Аравия Кабо Верде. Но не будем торопить события, играть еще много, но тут я за африканцев.
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