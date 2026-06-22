Уругвай играет с Кабо-Верде во втором туре ЧМ-2026.
Сборная Уругвая играет с командой Кабо-Верде в 2-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Майами на «Хард Рок Стэдиум».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 21-й минуте дальним ударом со штрафного счет открыл полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини. На 44-й забил хавбек Максимилиано Араухо – он головой добил мяч в сетку.
Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Уругвай
Муслера, Оливера, Касерес, Санабрия, Варела, Угарте, Араухо, Вальверде, Бентанкур, Каноббио, Виньяс
Запасные: Саласар, Агирре, Рочет, Пикерес, де ла Крус, Нуньес, Родригес, Меле, С. Буэно, Пельистри, Мартинес, Хименес, Винья
Кабо-Верде:
Возинья, Кабрал, Диней, Лопеш, Морейра, Ленини, Родригеш, Жамиру, Арканжу, Мендеш, Беншимол
Запасные: Марсиу Роза, Пина, Фернандеш, Дуарте, Семеду, Душ Сантуш, Стопира, Кошта, Пиреш, Семеду, Дуарте, Жоване Кабрал, Ливраменту, Да Кошта, Варела
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Матчтв большой привет :))
Имхо, претендент на топ-5 голов этого ЧМ минимум
Если так пойдет и дальше, то Кабо-Верде закосплеит Коста-Рику 2014