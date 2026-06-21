Президент бразильской конфедерации поселил возможную любовницу в Нью-Йорке на деньги организации, а открытие ЧМ посетил с женой. Посещение другой спутницей Хауда КЧМ оплатила CBF

Деньги бразильской федерации могут уходить на любовниц президента.

Президент Бразильской футбольной конфедерации (CBF), предположительно, тратит деньги на поездки своих любовниц.

Президент Самир Хауд использует ресурсы организации для международных поездок, в которых принимают участие женщины из его окружения, пишет Portal LeoDias.

Избранный в мае прошлого года Хауд сейчас находится в США в рамках чемпионата мира. Сообщается, что Камила Кристина Андраде, бизнесвумен в сфере фитнеса, жила в Нью-Йорке в отеле, забронированном в связи с визитом президента.

Женщина проживала в отеле Hyatt Regency Grand Central со 2 по 10 июня. Общая стоимость ее пребывания составила 59 424,81 реала (11 534,36 доллара).

3 июня Андраде видели вместе с Хаудом на ужине в ресторане Harry Cipriani на Манхэттене. Они покинули ресторан на арендованном автомобиле, который был предоставлен президенту CBF во время его пребывания в городе. Пока Камила оставалась в Нью-Йорке, Самир вернулся в Бразилию, чтобы посмотреть матч женской национальной сборной против США 8 июня в Форталезе.

Хауд, женатый 20 лет, уехал из Бразилии в Мехико, где встретился со своей женой Наталией, чтобы вместе присутствовать на открытии ЧМ-2026 11 июня. Днем ранее бизнесвумен Камила Андраде покинула Нью-Йорк.

Это не первый случай, когда женщина из окружения президента CBF участвует в международных поездках согласно его графику. В декабре прошлого года инфлюенсер и фармацевт Тамирес Фернандес Барселлос, известная как Тата Барселлос, отправилась из Рио-де-Жанейро в Катар, чтобы посетить финал клубного чемпионата мира между «Фламенго» и «ПСЖ».

Поездка включала авиабилеты бизнес-класса на рейсах Emirates. С 15 по 19 декабря она проживала в отеле The Ritz-Carlton Doha. Бронирование было оформлено на имя Тамирес Фернандес Барселлос, но плата за проживание в размере 17 424 реала (3 382 доллара) числилась за Бразильской конфедерацией.