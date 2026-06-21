Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция

Бельгия играет с Ираном во втором туре ЧМ-2026.
Сборная Бельгии играет с командой Ирана во 2-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 25-й минуте форвард Мехди Тареми забил гол после розыгрыша штрафного, но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.
Встречу в прямом эфире показывает Кинопоиск.
Бельгия
Куртуа, де Кейпер, Мехеле, Нгой, Менье, Тилеманс, Раскин, Троссард, де Брюйне, Салемакерс, Лукаку
Запасные: Ламменс, Пендерс, Сейс, Кастань, Теате, Витцель, Ванакен, Онана, де Кетеларе, Фернандес Пардо, Лукебакио, де Винтер, Диегу Морейра
Иран:
Бейранванд, Хаджсафи, Хардани, Немати, Халилзаде, Канаанизадеган, Резаян, Мохеби, Эззатоллахи, Годдос, Тареми
Запасные: Хоссейнзаде, Моганлу, Мохаммади, Ири, Раззагиниа, Чешми, Тораби, Горбани, Эккерт, Ниазманд, Юсефи, Алипур, Хоссейни, Джаханбахш, Гаеди
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Их можно понять.
Получили под хвост на ближнем востоке. В обиде теперь
Жаль офсайд
А ираночки красивые.