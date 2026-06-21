Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция

Бельгия играет с Ираном во втором туре ЧМ-2026.

Сборная Бельгии играет с командой Ирана во 2-м туре ЧМ-2026 .

Матч проходит в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 25-й минуте форвард Мехди Тареми забил гол после розыгрыша штрафного, но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

Встречу в прямом эфире показывает Кинопоиск.

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