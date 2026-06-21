  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция

Live
0
Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция
Бельгия играет с Ираном во втором туре ЧМ-2026.

Сборная Бельгии играет с командой Ирана во 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 25-й минуте форвард Мехди Тареми забил гол после розыгрыша штрафного, но судья при помощи ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

Встречу в прямом эфире показывает Кинопоиск.

Чемпионат мира. 2 тур
21 июня 19:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
Бельгия
Первый тайм
0 - 0
0.56xG0.56
0′
Логотип гостевой команды
Иран
33’
Эззатоллахи
Лукаку
3’
Бельгия
Куртуа, де Кейпер, Мехеле, Нгой, Менье, Тилеманс, Раскин, Троссард, де Брюйне, Салемакерс, Лукаку
Запасные: Ламменс, Пендерс, Сейс, Кастань, Теате, Витцель, Ванакен, Онана, де Кетеларе, Фернандес Пардо, Лукебакио, де Винтер, Диегу Морейра
1тайм
Иран:
Бейранванд, Хаджсафи, Хардани, Немати, Халилзаде, Канаанизадеган, Резаян, Мохеби, Эззатоллахи, Годдос, Тареми
Запасные: Хоссейнзаде, Моганлу, Мохаммади, Ири, Раззагиниа, Чешми, Тораби, Горбани, Эккерт, Ниазманд, Юсефи, Алипур, Хоссейни, Джаханбахш, Гаеди
Подробнее

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура41784 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Ирана по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
онлайны
logoМехди Тареми

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Матч ТВ третий раз за сутки показывает матч Нидерланды-Швеция. Чтобы что ?
ОтветXavIniesta2008-2015
Матч ТВ третий раз за сутки показывает матч Нидерланды-Швеция. Чтобы что ?
Заело пластинку, ну теперь, стало быть, флэшку)))
Гребаное срачТВ покажите игру которая идет в прямом эфире, а не повтор по третьему разу
Матч ТВ не хочет показать эту игру?
Ответfewral
Матч ТВ не хочет показать эту игру?
Нет, надо второй раз за день показать запись Нидерланды-Швеция
ОтветXavIniesta2008-2015
Нет, надо второй раз за день показать запись Нидерланды-Швеция
А в чем прикол? Два матча не покажут в прямом эфире сегодня...
Пиндосы Освистали гимн Ирана.
Их можно понять.
Получили под хвост на ближнем востоке. В обиде теперь
ОтветVitor Dia
Пиндосы Освистали гимн Ирана. Их можно понять. Получили под хвост на ближнем востоке. В обиде теперь
Где смотришь?
ОтветАлексей Сметанин
Где смотришь?
Кинопоиск
Что за розыгрыш! Просто топ!!
Жаль офсайд
Как Лукаку не получил красную за удар вратаря прямой ногой?
ОтветVixy11
Как Лукаку не получил красную за удар вратаря прямой ногой?
Где смотришь?)
ОтветАлексей Сметанин
Где смотришь?)
На лайвболле
Красная же, не???
Вот уверен, будь такая ситуация у противоположных ворот, игрока Ирана удалили бы.
Шапито!

А ираночки красивые.
ОтветДмитрий Шеболкин
Шапито! А ираночки красивые.
Да, если их не заставляют кутаться в дерьмо всякое.
оффсайд вроде
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Розовые квадраты, желтые волны и рейв-культура – почему самые безумные формы 90-х доставались вратарям
5 минут назадСпецпроект
Тренер Саудовской Аравии Донич о 0:4: «Думаете, меня уволят за то, что я сыграл 5-4-1 против Испании? Ямаль может решить эпизод в одиночку, такие игроки делают разницу»
14 минут назад
«Ливерпуль» не будет растягивать переход Диоманде на все лето, как было с Исаком. Клуб предложил «Лейпцигу» 80+20 млн евро, а не 90+10 (Бен Джейкобс)
31 минуту назад
ЧМ-2026. Испания забила 4 гола Саудовской Аравии, Бельгия против Ирана, Уругвай сыграет с Кабо-Верде, Египет – с Новой Зеландией
35 минут назадLive
«Пасовать Роналду нас не заставляют – я отдаю мяч тому, кто в лучшей позиции. Криштиану способен забивать – в этом с ним никто не сравнится». Консейсау о сборной Португалии
36 минут назад
Генич о работе на матче ЧМ Нидерланды – Швеция: «Идите нахер все, кто что-то предъявил. Пересмотрел игру – не имею к себе ни одной претензии, качественная работа»
сегодня, 18:20
Ямаль о 1-м голе на ЧМ: «Это сбывшаяся мечта. Я смотрел прошлый чемпионат мира на уроках»
48 минут назад
Де ла Фуэнте о 4:0 с Саудовской Аравией: «Это как удар кулаком по столу – способ заявить о себе после критики. Никому не нравится, когда ставят под сомнение его работу и способности»
49 минут назад
Испания не проигрывает 33 официальных матча подряд и повторила рекорд Бразилии 1990-х
сегодня, 18:27
Ойарсабаль с дублем и голевой в 1-м тайме признан лучшим игроком матча Испания – Саудовская Аравия по версии ФИФА
сегодня, 18:18
Ко всем новостям
Последние новости
Состав Ирана против Бельгии – самый возрастной в истории ЧМ: 32 года и 181 день. Моложе 30 лет лишь три игрока
22 минуты назад
Испания в 7 раз чаще Саудовской Аравии била по воротам в матче ЧМ – 21 против 3 ударов. Владение мячом – 66,6% на 33,4%
сегодня, 18:33
Гол Феррана Саудовской Аравии на 92-й минуте отменили из-за офсайда после проверки ВАР
сегодня, 18:10Фото
Де Брюйне, Куртуа, Лукаку, Тареми, Троссард, Мохеби – в составах Бельгии и Ирана на матч ЧМ-2026
сегодня, 17:52
Испания впервые забила 3 гола к 25-й минуте в матче ЧМ
сегодня, 17:39
Пивоваров о Гусеве: «Если бы он принес долгожданный трофей, решение было бы в его пользу. Возможно, он еще будет работать в «Динамо» через какое-то время»
сегодня, 17:12
Ямаль – 8-й среди самых молодых авторов гола на ЧМ. Моложе вингера Испании были Пеле, Гави, Оуэн, Сычев
сегодня, 16:59
Новая Зеландия – Египет. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 07:57
Бэйл об МЛС: «После первого поражения с «Лос-Анджелесом» ждал давления и оскорблений, но последствий не было. В «Реале» проигрыш как конец света»
сегодня, 16:08
Вратарь Кюрасао Ром набрал 1 млн подписчиков в инстаграме после 15 сэйвов в матче с Эквадором на ЧМ
сегодня, 15:54
Рекомендуем