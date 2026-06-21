ЧМ-2026. Испания против Саудовской Аравии, Бельгия – Иран, Уругвай сыграет с Кабо-Верде, Египет – с Новой Зеландией
Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В группе H в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Испания сыграет с Саудовской Аравией, Уругвай – с Кабо-Верде.
В группе G Бельгия встретится с Ираном, Египет – с Новой Зеландией.
ЧМ-2026
2-й тур
Группа H
Группа G
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура36623 голоса
Франция
Англия
Испания
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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