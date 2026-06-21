  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. ЧМ-2026. Испания против Саудовской Аравии, Бельгия – Иран, Уругвай сыграет с Кабо-Верде, Египет – с Новой Зеландией

0
ЧМ-2026. Испания против Саудовской Аравии, Бельгия – Иран, Уругвай сыграет с Кабо-Верде, Египет – с Новой Зеландией
Продолжается 2-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В группе H в рамках 2-го тура ЧМ-2026 Испания сыграет с Саудовской Аравией, Уругвай – с Кабо-Верде. 

В группе G Бельгия встретится с Ираном, Египет – с Новой Зеландией.

ЧМ-2026

2-й тур

Группа H

Группа G

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура36623 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoСборная Испании по футболу
результаты
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Новой Зеландии по футболу
logoСборная Ирана по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Как Ямаль покажет себя в матче с Саудовской Аравией? Выберите яркие события игрового дня
5 минут назадТесты и игры
ЧМ-2026. Япония забила 4 гола Тунису, Эквадор сыграл 0:0 с Кюрасао, Германия победила Кот-д′Ивуар, Нидерланды разгромили Швецию
9 минут назад
Япония разгромила Тунис – 4:0! Уэда сделал дубль и ассистировал Ито
9 минут назад
Вот так Ром блеснул 15 сэйвами – Fox Sports сделали анимированную версию спасений вратаря сборной Кюрасао 📹
15 минут назадВидеоСпортс"
Бьелса о паузах на водопой: «Разделение игры на 4 части многое отнимает. Это меняет культурное понимание футбола и влияет на характеристики, влюбляющие в него людей»
сегодня, 04:58
Банка газировки сама поползла по столу у журналистов DAZN во время матча Бразилия – Гаити. Это произошло на словах про удар Дугласа Сантоса
сегодня, 04:56Видео
Тренер Ирана о подготовке к матчу с Бельгией: «Нужно 24 часа перерыва, а нам дали 16, пришлось прервать тренировку. Это несправедливо, условия становятся сложнее»
сегодня, 04:11
Германия в плей-офф ЧМ впервые с 2014-го, разгромная победа Нидерландов, 44 пловца из России на ЧЕ, споры из-за родов жены Доку, травма Рафиньи, штраф для Вендела и другие новости
сегодня, 04:03
Далот о Роналду: «Все знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. Он более 20 лет выступает за сборную»
сегодня, 03:57
Жена Рафиньи о травме: «Ты непобедим и вернешься как феникс. Вы видите игрока, я – человека. Не учите детей улыбаться, глядя на чью-то боль. Я знаю его характер, любовь к футболу и Бразилии»
сегодня, 03:54
Ко всем новостям
Последние новости
У форварда Японии Уэды 2+1 в матче с Тунисом. Он забил 25 голов за «Фейеноорд» в сезоне Эредивизи
10 минут назад
Салиба о сборной Франции: «Нам очень весело, мы много смеемся – это позволяет сбросить напряжение от ЧМ. Дембеле, Тюрам, Мбаппе – весельчаки, как и половина команды»
16 минут назад
Ван Дейк о ЧМ: «Аргентина показала, что хочет защитить титул, у Бразилии тоже очень качественная команда. Здесь нет легких матчей, но казалось, что аргентинцам было легко»
31 минуту назад
Адвокат после 0:0 с Эквадором: «Горжусь, что Кюрасао далеко продвинулось, по сути, с нуля. Мы играли выездной матч перед 60 000 зрителей»
35 минут назад
Ром о 15 сэйвах против Эквадора: «Теперь мне нужен памятник в Кюрасао. Я очень горд за себя и за команду, мы сделали это вместе»
44 минуты назад
Акинфеев про ЧМ-2026: «Матч Англии с Хорватией – самый запоминающийся. Не смотрю на вратарский перформанс – интересны голы»
54 минуты назад
Тренер Эквадора про 0:0 с Кюрасао и 28 ударов: «В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить. Нам нужно было победить»
сегодня, 04:54
Жительница Канзас-Сити продала бильярдный стол для базы сборной Англии за 700 долларов. Ее муж предлагал обменять стол на билеты на матчи ЧМ
сегодня, 04:46
Сын Хьюза умер в 38 лет. Он работал шеф-скаутом в «Гримсби Таун»
сегодня, 04:38
Вратарь Туниса Дамен остановил мяч на линии ворот после удара Уэды. Автоматическая система определила, что гола не было
сегодня, 04:29Фото
Рекомендуем