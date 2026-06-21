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Испания – Саудовская Аравия. 3:0 – Ойарсабаль сделал дубль и ассистировал Ямалю! Онлайн-трансляция
Испания играет с Саудовской Аравией во втором туре ЧМ-2026.

Сборная Испании играет с командой Саудовской Аравии в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ламин Ямаль открыл счет на 10-й минуте с паса Микеля Ойарсабаля. На 21-й Ойарсабаль забил сам, а на 24-й сделал дубль.

Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 2 тур
21 июня 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
Испания
Первый тайм
3 - 0
1.8xG-
0′
Логотип гостевой команды
Саудовская Аравия
  Ойарсабаль
24’
  Ойарсабаль
21’
  Ямаль
10’
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Педри, Родри Эрнандес, Ольмо, Алекс Баэна, Ойарсабаль, Ямаль
Запасные: Мерино, Пино, Ферран Торрес, Н. Уильямс, Муньос, Гарсия, Эрик Гарсия, Гримальдо, Гави, Иглесиас, Райя, Пубиль, Льоренте, Фабиан Руис, Субименди
1тайм
Саудовская Аравия:
Аль-Овайс, Аль-Харби, Абдельхамид, Томбакти, Аль-Авджами, Аль-Амри, Аль-Досари, Аль-Досари, Аль-Хайбари, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан
Запасные: Аль-Кассар, Бушаль, Такри, Аль-Джухани, Аль-Хеджи, Аль-Ганнам, Аль-Акиди, Маджраши, Кадеш, Яхья, Канно, Абу Аль-Шамат, Аль-Шехри, Аль-Хамдан, Мендаш
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoМикель Ойарсабаль

Комментарии

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Который раз слежу за кукурельей. Капец. Беготня бестолковая. Зачем он Реалу? Непонятно
Ответvic29
Который раз слежу за кукурельей. Капец. Беготня бестолковая. Зачем он Реалу? Непонятно
до Челси нормальным был
Спасибо за индекс района Ямаля, думаю это самая ценная инфа матча, можно вырубать
Мне кажется, если Ямаль забьет второй или отдаст голевую, то уважаемый комментатор на Матче кончит в прямом эфире
а этот чувак комментатор даже хуже Генича, ему бы гороскопы вместе с Заремой составлять. Такой бред несёт с первых минут!
Испания, вперед!
ахаха кто то хоронил Испанию смешные
Вот он, Ламинушка !
Отлично добежал под прострел !
Проснулись испанцы !
3 гола за 23 минуты - просто полетели )
Испанцам надо забивать как можно больше, чтобы с первого места пройти дальше. Возможность будет, ибо соперник не так силен.
Ответrusichi
Испанцам надо забивать как можно больше, чтобы с первого места пройти дальше. Возможность будет, ибо соперник не так силен.
Достаточно просто двух побед
ОтветGuillermo
Достаточно просто двух побед
Да, но речь о здесь и сейчас.
Наконец хватило ума выпустить в старте Ольмо, он мотор команды.
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