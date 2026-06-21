Испания играет с Саудовской Аравией во втором туре ЧМ-2026.

Сборная Испании играет с командой Саудовской Аравии в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ламин Ямаль открыл счет на 10-й минуте с паса Микеля Ойарсабаля. На 21-й Ойарсабаль забил сам, а на 24-й сделал дубль.

Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

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