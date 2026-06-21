Испания играет с Саудовской Аравией во втором туре ЧМ-2026.
Сборная Испании играет с командой Саудовской Аравии в 2-м туре ЧМ-2026.
Матч проходит в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ламин Ямаль открыл счет на 10-й минуте с паса Микеля Ойарсабаля. На 21-й Ойарсабаль забил сам, а на 24-й сделал дубль.
Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Педри, Родри Эрнандес, Ольмо, Алекс Баэна, Ойарсабаль, Ямаль
Запасные: Мерино, Пино, Ферран Торрес, Н. Уильямс, Муньос, Гарсия, Эрик Гарсия, Гримальдо, Гави, Иглесиас, Райя, Пубиль, Льоренте, Фабиан Руис, Субименди
Саудовская Аравия:
Аль-Овайс, Аль-Харби, Абдельхамид, Томбакти, Аль-Авджами, Аль-Амри, Аль-Досари, Аль-Досари, Аль-Хайбари, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан
Запасные: Аль-Кассар, Бушаль, Такри, Аль-Джухани, Аль-Хеджи, Аль-Ганнам, Аль-Акиди, Маджраши, Кадеш, Яхья, Канно, Абу Аль-Шамат, Аль-Шехри, Аль-Хамдан, Мендаш
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Отлично добежал под прострел !
3 гола за 23 минуты - просто полетели )