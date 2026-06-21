Тренер Ирана о ЧМ: «Мы угнетенная страна, у нас много проблем вне поля. Это подрывает дух футбола, но мы играем за наш народ. Такое отношение к нам причиняет ему боль»

Тренер Ирана о ЧМ: мы угнетенная страна, у нас много проблем вне поля.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои посетовал на трудности команды в связи с ограничениями на въезд в США на фоне военного конфликта стран.

«У нас много проблем, особенно вне поля. Я обратился к остальным 47 тренерам [cборных ЧМ], и никто из них мне не ответил. Мы приехали очень поздно, нам понадобилось две недели, чтобы адаптироваться к новому месту. И всем нашим руководителям и представителям СМИ не разрешили нас сопровождать. Это подрывает дух футбола. Такое поведение несовместимо с чемпионатом мира. Вы приглашаете команду, но не принимаете ее персонал?

Несмотря ни на что, я благодарен иранскому народу, и мы играем за них. Я знаю, что такое отношение причинило боль нашему народу. Даже если бы мы потратили миллиарды долларов, мы не смогли бы добиться справедливости для нашего народа. Это лишь показывает, что мы угнетенная страна, и я надеюсь, что мы достигнем мира, и он будет устойчивым, а не чем-то созданным искусственно», – заявил Галенои.

Тренер Ирана о подготовке к матчу с Бельгией: «Нужно 24 часа перерыва, а нам дали 16, пришлось прервать тренировку. Это несправедливо, условия становятся сложнее»