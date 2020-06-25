Ещенко – фанату после матча с «Зенитом»: «Судей поцелуй в одно место. Вам жопа будет по всей России»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко продолжил конфликт с «Зенитом».
Один из пользователей инстаграма прокомментировал фото Ещенко в футболке со словами «### вам. А» и изображением медведя: «Пришел править, подготовился к финалу, но обломс 🤦♂️».
«А ты радуйся и судей поцелуй в одно место, но знай – вам как болелам жопа будет по всей России», – ответил Ещенко.
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