Ещенко – фанату после матча с «Зенитом»: «Судей поцелуй в одно место. Вам жопа будет по всей России»

Теги Спартак Зенит Андрей Ещенко премьер-лига Россия Олимп Кубок России судьи болельщики Sports.ru соцсети брань Футбол

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко продолжил конфликт с «Зенитом».

Один из пользователей инстаграма прокомментировал фото Ещенко в футболке со словами «### вам. А» и изображением медведя: «Пришел править, подготовился к финалу, но обломс 🤦‍♂️».

«А ты радуйся и судей поцелуй в одно место, но знай – вам как болелам жопа будет по всей России», – ответил Ещенко.

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Чистый пенальти на Соболеве, остальное верно
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Все сделано правильно
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