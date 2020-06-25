Гендиректор «Зенита» о футболке Ещенко: «Готовился к победе, но забыл, что нужно снять майку»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал акцию защитника .

После поражения в 1/2 финала Олимп Кубка России (1:2) Ещенко снял игровую майку, под которой оказалась футболка со словами «...## вам. А» и изображением медведя в костюме.

«Он, видимо, готовился к победе, но забыл, что нужно снять майку. Есть анекдот про Василия Ивановича и Петьку, расскажу, когда выйду на пенсию», – сказал Медведев.

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