Глава КДК: «Ещенко сказал, что надеть майку его попросила жена. Он любит медведей, у него таких много»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, почему защитник «Спартака» понес наказание за майку, которую он продемонстрировал после матча против в 1/2 финала Кубка России.

«Члены КДК единогласно посчитали надпись на майке Андрея Ещенко, пусть и зашифрованную, оскорбительной. Направлено оскорбление было в адрес одного из руководителей футбольного клуба «Зенит».

Ещенко присутствовал на заседании и сказал, что надеть майку после матча с «Зенитом» его попросила жена, ведь он очень любит медведей. Таких маек, по словам Ещенко, у него много. Оскорбительной он ее, видимо, не посчитал», – сказал Григорьянц.

Напомним, что Ещенко после игры подошел к болельщикам в футболке с медведем и словам «### вам А».

КДК дисквалифицировал Ещенко на 3 матча Кубка и оштрафовал на 50 тысяч рублей за майку с изображением медведя.

Ещенко показал футболку со словами «### вам. А» и изображением медведя в костюме