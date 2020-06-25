КДК рассмотрит баннер о Федуне и поведение Ещенко в матче «Зенит» – «Спартак»

РФС сообщил, что КДК изучит замечания, полученные от делегатов матча Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» (2:1) и игры «Краснодар» – «Динамо» (0:2).

«На основании полученных данных КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» , а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».

Также комитет изучит нарушения регламента «Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России» в матче «Краснодар» – «Динамо».

Встреча «Урал» – «Химки» прошла без замечаний», – говорится в сообщении .

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