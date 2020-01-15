Кокорин о 4 млн евро в «Зените»: «Это неправда, что за бред. Я ничего не просил, бесплатно был в команде»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в «Сочи» на правах аренды, в интервью блогеру Евгению Савину опроверг информацию о том, что требовал у питерского клуба контракт на 4 млн рублей в год.

– активно говорит, что ты вырывал у них какой-то сверхбольшой контракт и просил 4 млн евро. Это правда или нет?

– Это неправда. Я готов был играть спокойно до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов.

Ну я прекрасно понимаю, для чего они это делают. Но я у них ничего не выпрашивал, суммы совершенно мифические. О контракте я слышал один раз, Александр Иванович (Медведев – прим.) мне сказал о том, что они мне могут предложить, но это все-таки будет после аренды в «Сочи».

– До мая ты готов был играть за 18 тысяч рублей?

– Да. Хочешь самую пушку? С сентября, когда у меня появилась этот контракт, мне их ни разу не выплатили.

– Ты мог доиграть спокойно до мая за 18 тысяч, а они сейчас рассказывают, что ты просил 4 млн евро. Зачем они это делают?

– Якобы показать, что я такой вот плохой, сидел. Не то что они там придумали всю эту историю, а что я им руки выкручивал по поводу контракта. Ну я так это сейчас вижу. Эту ситуацию нужно как-то объяснить? Что за тишина? А тут – о, а он там деньги выкручивал, два ему мало из тюрьмы, дайте ему четыре.

Ну что за бред. Я бесплатно нахожусь в команде, говорю, что я готов остаться. Я ничего не просил, – заявил Кокорин.

Кокорин о Путине: «На аватарке точно не будет. Столкнулся с системой и понял, что не все так хорошо, как я думал»

Александр Кокорин: «Есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной»

Кокорин об уходе из «Зенита»: «Сказали, что не все сейчас решает тренер. Прямым текстом. Я понял»

Кокорин опроверг слова о нежелании вернуться в «Зенит». Они были в пресс-релизе «КраСавы», но их нет на видео

Савин о ситуации вокруг слов Кокорина про «Зенит»: «Редакторы не согласовали пресс-релиз. Сейчас у нас большие проблемы»