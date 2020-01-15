Александр Кокорин: «Есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной»

Нападающий Александр Кокорин, арендованный «Сочи» у , в интервью блогеру Евгению Савину ответил на вопросы о развитии карьеры.

– Давай расставим все точки. Кто набрал Миллеру и попросил, чтобы Саша Кокорин был в «Сочи»? Версий много: аппарат президента, обиженный до сих пор Пак, который включил админресурс. Кто это был?

– Ты задаешь такой вопрос, Жек, честно, если б я знал, то давно уже сказал бы всем. И мне бы было понятно, я бы не нервничал, если б об этом знал. Версий правда много, и какая из них правильная…

– Ты как думаешь?

– Я не думаю, что это какой-то ресурс и кто-то до сих пор звонит, чтобы я не находился…

– Улыбающийся Кокорин, который бесит аппарат президента – это бред?

– Я думаю, да. Слушай, если б аппарат президента был настолько заинтересован, чтобы Кокорин не продолжал свою футбольную карьеру, то по УДО Кокорин никогда бы не вышел, думаю.

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А тут я же вышел. Пять месяцев прошло. И все равно что-то продолжается.

У меня есть свое видение. О том, что «Зенит» не до конца честен со мной. И я уверен, что эта вероятность больше как раз. Потому что странная история с заявкой… После того, как отклонили эту заявку, можно было спокойно написать апелляцию. Юристы говорили в один голос, что это обжалуется, там, ну неделю.

– Когда тебя в сентябре не разрешил заявить ?

– Да, да.

– Можно было обжаловать?

– Хотя бы попытаться, слушай. Они все говорят: да что тут такого, сейчас обжалуем за две-три минуты, все напишем, все сделаем. А «Зенит» потом: нет, мы этого не будем делать. Это ж тоже все странно.

– Я слышал такую версию, что Ротенберг и Миллер между собой договорились, и Ротенберг попросил, чтобы Кокорин помог «Сочи» не вылететь. И они элементарно поставили перед фактом, решив все за тебя.

– Слушай, в это я больше верю. Сейчас с тобой общаемся, я тебе говорю: «Жек, дай мне что-нибудь». Ты говоришь: «Саня, без проблем вообще, бери». Это то же самое. Из той же серии.

– Твой разговор с Ротенбергом: как он состоялся, о чем вы говорили, какие аргументы приводились?

– Я с ним много разговаривал в течение этих двух недель. Ну, наверное, уговаривал, да. Он говорил: «Тебе нужно пойти поиграть, спокойно отвлечься от этой всей ситуации». Я ему с самого начала говорю: «Борис Романыч, вы-то вообще здесь ни при чем. Мне нужно разобраться с «Зенитом».

При чем здесь «Сочи», еще что-то? У меня к ним вообще никаких претензий. Я хочу разобраться, что хочет «Зенит».

И до последнего почему я молчал? Не реагировал, не писал, ничего не отвечал. Что я могу ответить? Футбольный клуб «Зенит» не заявляет, что он хочет, а как я могу? Поэтому я молчал до конца, спокойно смотрел со стороны, слушал, о чем они говорят, как себя ведут.

– Тебя в сентябре возвращают, подписывают на символическую, минимальную зарплату, чтобы ты вернулся в «Зенит». И они всегда говорили и говорят, что нам Кокорин нужен. Зачет все это было нужно, чтобы потом в конечном итоге ты разругался, ушел в «Сочи»? В чем был план?

– Жек, вокруг меня в последнее время все люди подходят и задают этот вопрос. Вот я вернулся, бесплатный футболист. Зарплату ты мою четко назвал, единственный, кстати.

– 18 тысяч рублей.

– Да, я о ней никому не говорил. Я говорю: готов доиграть до конца мая бесплатно, очень хочу выиграть чемпионство. Хочу попасть в Лигу чемпионов с командой. А мне говорят: у нас другое виденье, – сказал форвард.

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