Нападающий Александр Кокорин, арендованный «Сочи» у , в разговоре с блогером Евгением Савиным ответил на вопросы о переходе в клуб с черноморского побережья.

– Давай вспомним 21 января. Ты на сборах забиваешь через себя, готовишься к тому, чтобы вернуться и вот-вот рубиться за «Зенит». Прилетает новость, что ты переходишь в «Сочи», клубы обо всем договорились. Как ты об этом узнал?

– Проснулся, пошел на завтрак. Встал рано, часов в восемь утра. Ребята начали писать на телефон сообщения: «Че так, почему?». Я отвечаю: «Слушайте, да неправда».

На следующий день прилетает президент. После тренировки он говорит: «Нужно поговорить».

– Александр Медведев?

– Да. Я примерно понимаю уже, о чем речь. Прихожу, сажусь, и он мне минут, наверное, на пять текста: что у клуба такое имя, что они бы хотели, чтобы я пошел поиграть в «Сочи». Ну я его слушаю-слушаю-слушаю и говорю: «Это все хорошо, но четыре месяца назад у нас были…».

– Да, я только хотел сказать: в сентябре он говорил, когда тебя подписывали на новый контракт с минимальным размером оплаты труда, 18 тысяч, он говорил: «Кокорин и «Сочи» – мы это не планируем. Нам это не надо. Саня готовится, возвращается в «Зенит», он нам нужен». И потом, получается, все это меняется.

– Да, он мне рассказывает, что клуб видит другое направление. И они очень хотят, чтобы я поехал в «Сочи» в аренду, набирал форму, практику, поиграл 11-12 матчей и потом вернулся якобы обратно в «Зенит».

Я говорю: «Прекрасно все понимаю». Но, во-первых, это уже все в новостях, я понимаю, что уже была договоренность. Между кем-то. Я первый раз об этом слышу. И говорю: «А почему нельзя было это все по-нормальному сделать? Почему нельзя было об этом сказать в сентябре-октябре?».

– Давай честно признаемся, «Сочи» – это условный фарм-клуб «Зенита», где уже 9 игроков. Можно было сделать по-человечески, объяснить: «Саня, давай, мы подписываем контракт, есть вероятность, что ты начнешь весну в «Сочи», потом мы тебя заберем». Они сделали через жопу.

– Можно было сделать вообще как угодно, но об этом хотя бы говорить. Все, что они хотели, можно было просто высказать спокойно.

А тут, получается, прикинь, какая история: я слышу от «Зенита» поддержку, чувствую поддержку. Сижу и думаю: блин, по-любому, куда я могу пойти, кроме как в «Зенит». Чувствую на протяжении всего времени отношение болельщиков. Чувствую, что ребята записывают, [Сергей] Богданыч [Семак] на протяжении всего времени говорит: «Саша мне нужен, я его поддерживаю». Естественно, я понимаю, что обязан вернуться. Не важно, на каких условиях. Я обязан вернуться, начать играть там. А дальше уже буду смотреть, как готов я или не готов. Это совершенно нормально.

И тут я возвращаюсь. Все хорошо. Александр Иваныч [Медведев] предлагает мне эту историю. Все красиво. О том, что якобы я сейчас должен играть бесплатно. Я говорю: «Хорошо, вопросов нет». У меня первая цель, для меня лично – как-никак я много пропустил, была тяжелая операция – я очень хотел вернуться именно в «Зенит», потому что я работал с Машей Буровой, и был контроль медицинского штаба. Я очень хотел, чтобы я под их контролем начал заниматься, начал тренироваться.

Хорошая команда, сильные игроки, медицинский штаб. У меня для прогресса куча времени, чтобы заниматься. И все как бы хорошо, идет все так, как я хотел… И вот, пожалуйста, 21 января, как ты говоришь, за месяц практически до старта чемпионата мне говорят такие новости.

– Ротенберг говорит, что ты все знал заранее. Ты говоришь, что проснулся и узнал из новостей и эс-эм-эс. Санчес, кто ###### [вводит в заблуждение] – Ротенберг или ты?

– Смотри, я знал, что они об этом говорят. А когда я проснулся и прочитал, что все, они договорились… То есть все…

– Постфактум.

– Я про это постфактум, конечно, узнал из прессы.

– А ты видел реакцию болельщиков? Богданыч даже стал отвечать: «Саня мне нужен, все вопросы к клубу». Как такое возможно без ведома тренера?

– Первый раз, когда я сам общался с руководством, мне тоже это было непонятно. Когда я сказал, что, при всем уважении, при чем здесь руководство клуба, если тренеру это нужно? Они говорят: ну вот, знаете, так получается, что не все сейчас решает тренер. Прямым текстом. Поэтому я понял, – описал ситуацию форвард.