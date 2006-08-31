Чемпионат России. «Локомотив» уступил «Ростову», «Ахмат» против «Тамбова»

8-й тур РПЛ стартовал матчем «Крылья Советов» – «Динамо» (0:0). В субботу «Локомотив» дома проиграл «Ростову» (1:2).
В воскресенье «Краснодар» сыграет на выезде с «Уралом», ЦСКА – с «Арсеналом», а «Спартак» сразится с «Зенитом».
Чемпионат России
8-й тур
- Дата проведения
- 31 августа, 11.30, «Нефтяник»
- Голы:
- 0:1 – 40, пенальти Деспотович, 0:2 – 66 Зотов, 1:2 – 68 Кротов.
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Уфа –
Беленов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Пуцко, Гиоргобиани (Кротов, 60), Карп, Емельянов (Тилль, 60), Фомин, Сухов, Бизяк (Алиев, 72).
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Оренбург –
Климович, Терехов, Зотов (Козлов, 71), Шахов, Малых, Мишкич, Аюпов, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сиваков, 62), Деспотович.
- Дата проведения
- 31 августа, 14.00, «стадион Центральный Казань»
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Рубин –
Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Коновалов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Марков (Кьяртанссон, 55).
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Сочи –
Джанаев, Цаллагов, Кудряшов, Калугин, Лагатор, Бурмистров, Мостовой (Померко, 73), Нобоа, Юрганов, Полоз (Набиуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 78).
- Предупреждения:
- Башкиров (15), Давиташвили (20), Лагатор (29), Бурмистров (37), Степанов (71), Заболотный (76).
- Дата проведения
- 31 августа, 16.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Жоау Мариу, 30), Миранчук, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Смолов.
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Ростов –
Бабурин, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Чистяков, Еременко, Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Ионов (Зуев, 87), Попов (Байрамян, 60), Шомуродов.
- Дата проведения
- 31 августа, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 1 сентября, 16.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 30 августа, 20.00, «Самара-Арена»
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Крылья Советов –
Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.
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Динамо –
Лещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Каборе, Жоаозиньо, Юсупов, Филипп, Н`Жи (Шиманьски, 63), Грулев (Панченко, 78).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.