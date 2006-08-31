Чемпионат России. «Локомотив» уступил «Ростову», «Ахмат» против «Тамбова»

8-й тур РПЛ стартовал матчем «Крылья Советов» – «Динамо» (0:0). В субботу дома проиграл «Ростову» (1:2).

В воскресенье «Краснодар» сыграет на выезде с «Уралом», ЦСКА – с «Арсеналом», а «Спартак» сразится с .

Чемпионат России

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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