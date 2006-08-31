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Чемпионат России. «Локомотив» уступил «Ростову», «Ахмат» против «Тамбова»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Тамбов Сочи Футбол

8-й тур РПЛ стартовал матчем «Крылья Советов» – «Динамо» (0:0). В субботу «Локомотив» дома проиграл «Ростову» (1:2).

В воскресенье «Краснодар» сыграет на выезде с «Уралом», ЦСКА – с «Арсеналом», а «Спартак» сразится с «Зенитом».

Чемпионат России

8-й тур

Уфа – Оренбург 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
31 августа, 11.30, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 40, пенальти Деспотович, 0:2 – 66 Зотов, 1:2 – 68 Кротов.
УфаБеленов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Пуцко, Гиоргобиани (Кротов, 60), Карп, Емельянов (Тилль, 60), Фомин, Сухов, Бизяк (Алиев, 72).
ОренбургКлимович, Терехов, Зотов (Козлов, 71), Шахов, Малых, Мишкич, Аюпов, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сиваков, 62), Деспотович.
Предупреждения:
Карп (2), Шахов (22), Пуцко (39), Аюпов (45), Афонин (90).
Удаления:
Пуцко (45), Шахов (53).

 

Рубин – Сочи 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
31 августа, 14.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Цаллагов, 0:2 – 52 Кудряшов, 0:3 – 90 Карапетян.
РубинДюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Коновалов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Марков (Кьяртанссон, 55).
СочиДжанаев, Цаллагов, Кудряшов, Калугин, Лагатор, Бурмистров, Мостовой (Померко, 73), Нобоа, Юрганов, Полоз (Набиуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 78).
Предупреждения:
Башкиров (15), Давиташвили (20), Лагатор (29), Бурмистров (37), Степанов (71), Заболотный (76).

 

Локомотив – Ростов 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
31 августа, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Шомуродов, 0:2 – 58 Шомуродов, 1:2 – 81 Миранчук.
ЛокомотивГильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Крыховяк, Миранчук (Жоау Мариу, 30), Миранчук, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Смолов.
РостовБабурин, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Чистяков, Еременко, Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Ионов (Зуев, 87), Попов (Байрамян, 60), Шомуродов.
Предупреждения:
Норманн (26), Еременко (39), Рыбус (64), Логашов (88), Игнатьев (90).

 

Ахмат – Тамбов
Дата проведения
31 августа, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика
АхматГудиев, Семенов, Мусалов, Нижич, Уциев, Швец, Садулаев, Исмаэл, Шиманьски, Иванов, Понсе.
ТамбовШелия, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Таказов, Килин, Чуперка, Костюков, Карасев, Рыбин, Аппаев.

 

Урал – Краснодар
Дата проведения
1 сентября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал Тула – ЦСКА
Дата проведения
1 сентября, 16.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Зенит
Дата проведения
1 сентября, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Динамо 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
30 августа, 20.00, «Самара-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Крылья СоветовРыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.
ДинамоЛещук, Паршивлюк, Шуньич, Евгеньев, Рауш, Каборе, Жоаозиньо, Юсупов, Филипп, Н`Жи (Шиманьски, 63), Грулев (Панченко, 78).
Предупреждения:
Каборе (27), Рауш (41), Филипп (58), Мияйлович (90), Полуяхтов (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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