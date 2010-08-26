Йозеф Блаттер: «Когда я сказал, что Месси – мечта любой матери, а Роналду напоминает робота, Перес был в ярости»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер вспомнил случай, когда он поссорился с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-а того, что предпочитает , а не Криштиану Роналду.

– Криштиану или Месси? Теперь вы без проблем можете это сказать.

– На конференции в Оксфорде я сказал студентам, что они оба очень хороши, но Месси – это ребенок, о котором мечтает любая мать, а Роналду напоминает робота. Криштиану был не слишком рад, а президент – еще меньше!

– Что сказал вам Флорентино Перес?

– Напомнил мне, что я почетный член «Реала».

– И вы все еще в этом статусе после этого?

– Да, они даже повысили меня (смеется). Флорентино был очень зол. «Как вы можете говорить что-то подобное, когда вы являетесь почетным членом «Реала?», – спросил он. Я сказал ему, что это вопрос личного вкуса.

Он пришел в ярость, сказал мне, что я должен немедленно пойти и уточнить, что я имел в виду. Вскоре было вручение «Золотого мяча». Криштиану победил. Таков футбол, это страсть, – сказал Блаттер.