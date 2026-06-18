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  4. Узбекистан – Колумбия. Хусанов, Хамес, Шомуродов, Диас играют. Онлайн-трансляция

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Узбекистан – Колумбия. Хусанов, Хамес, Шомуродов, Диас играют. Онлайн-трансляция
Сборная Колумбии играет с Узбекистаном в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Колумбии играет с командой Узбекистана в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходит в Мехико на стадионе «Ацтека».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Чемпионат мира. 1 тур
18 июня 02:00, Ацтека
Логотип домашней команды
Узбекистан
Первый тайм
0 - 0
-xG-
0′
Логотип гостевой команды
Колумбия
Узбекистан
Юсупов, Хусанов, Ашурматов, Абдуллоев, Урунов, Файзуллаев, Насруллаев, Шукуров, Мозговой, Каримов, Шомуродов
Запасные: Алижонов, Искандеров, Жиянов, Неъматов, Улмасалиев, Хамдамов, Ганиев, Эргашев, Урозов, Эшмуродов, Эсанов, Сергеев, Сайфиев, Хамробеков, Омонов
1тайм
Колумбия:
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Пуэрта, Лерма, Диас, Хамес, Арьяс, Суарес
Запасные: Кинтеро, Кампас, Кордоба, Эрнандес, Арьяс, Монтеро, Мина, Дитта, Портилья, Гомес, Оспина, Мачадо, Кастаньо, Риос, Карраскаль
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Возможно сегодня мы не победим,
Но, я точно знаю, что выиграем!

Дж. Стэйтем.
———————————————————————————
Olg‘a, O‘zbekiston!
За Узбекистан 💪
За Узбекистан 👋👋👋
Успехов Узбекистану.
Джон Кордоба на лавке, а ЛЕГЕНДА ФК "Спартак-Москва" Остон Урунов в стартовом составе на ЧМ! 👍👍👍🔴⚪
Плов вкуснее, чем любое колумбийское блюдо
Olg‘a, O‘zbekiston! 🇺🇿
Узбекистан! Алга! ✊️
Топить, конечно, буду за узбеков, но надеюсь, что этот матч будет не таким скучным, как Гана-Панама, пусть обе забьют, но Узбекистан побольше забьет
Узбекистон победа!
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