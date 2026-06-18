Узбекистан – Колумбия. Хусанов, Хамес, Шомуродов, Диас играют. Онлайн-трансляция

Узбекистан
Юсупов, Хусанов, Ашурматов, Абдуллоев, Урунов, Файзуллаев, Насруллаев, Шукуров, Мозговой, Каримов, Шомуродов
Запасные: Алижонов, Искандеров, Жиянов, Неъматов, Улмасалиев, Хамдамов, Ганиев, Эргашев, Урозов, Эшмуродов, Эсанов, Сергеев, Сайфиев, Хамробеков, Омонов
1тайм
Колумбия:
Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Пуэрта, Лерма, Диас, Хамес, Арьяс, Суарес
Запасные: Кинтеро, Кампас, Кордоба, Эрнандес, Арьяс, Монтеро, Мина, Дитта, Портилья, Гомес, Оспина, Мачадо, Кастаньо, Риос, Карраскаль
Но, я точно знаю, что выиграем!
Дж. Стэйтем.
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Olg‘a, O‘zbekiston!