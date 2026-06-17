ЧМ-2026. Португалия против ДР Конго, Англия – Хорватия, Гана сыграет с Панамой, Колумбия – с Узбекистаном
На ЧМ-2026 завершается 1-й тур группового этапа.
В заключительных матчах 1-го тура ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с ДР Конго, Англия – с Хорватией, Гана встретится с Панамой, Колумбия – с Узбекистаном.
ЧМ-2026
1-й тур
Группа K
Группа L
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?3531 голос
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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