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ЧМ-2026. Португалия против ДР Конго, Англия – Хорватия, Гана сыграет с Панамой, Колумбия – с Узбекистаном
На ЧМ-2026 завершается 1-й тур группового этапа.

В заключительных матчах 1-го тура ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с ДР Конго, Англия – с Хорватией, Гана встретится с Панамой, Колумбия – с Узбекистаном.

ЧМ-2026

1-й тур

Группа K

Группа L

Чемпионат мира. 1 тур
17 июня 23:00, БМО Филд
Логотип домашней команды
Гана
Не начался
Логотип гостевой команды
Панама

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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