ЧМ-2026. Португалия против ДР Конго, Англия – Хорватия, Гана сыграет с Панамой, Колумбия – с Узбекистаном

На ЧМ-2026 завершается 1-й тур группового этапа.

В заключительных матчах 1-го тура ЧМ-2026 сборная Португалии сыграет с ДР Конго , Англия – с Хорватией, Гана встретится с Панамой, Колумбия – с Узбекистаном .

ЧМ-2026

1-й тур

Группа K

Группа L

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026