Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов
Роналду так и не попал в створ в игре с ДР Конго.
Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче с ДР Конго.
Португальская сборная сыграла с африканцами вничью в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 – 1:1.
Капитан нанес три удара, но в створ попасть не смог. Он выиграл два верховых единоборства (и одно проиграл), не предпринял ни одной попытки обвести соперника и отдал 21 передачу (точно – 19).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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Месси: 181 (120+61) в 200 матчах
Роналду: 180 (143+37) в 229 матчах
И еще один любопытный статистический факт: 18 лет подряд Месси оформляет хет-трики. У Криштиану серия из хет-триков продолжалась 15 лет (2010-2024)
А у кого-то 3 неточных удара
в том, что Роналду еле ходит, порет голевые моменты и позорится, уж Роналду-то точно не виноват
ребята на ветках так пишут, не будут же они врать...
Нельзя сомневаться в том, что Мартинес физрук, каких свет не видывал