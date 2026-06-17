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  4. Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов

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Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов
Роналду так и не попал в створ в игре с ДР Конго.

Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче с ДР Конго.

Португальская сборная сыграла с африканцами вничью в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 – 1:1.

Капитан нанес три удара, но в створ попасть не смог. Он выиграл два верховых единоборства (и одно проиграл), не предпринял ни одной попытки обвести соперника и отдал 21 передачу (точно – 19).

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Как-то на фоне вчерашних рекордов Месси остался незамеченным тот факт, что он обскакал Криштиану по результативным действиям в матчах за сборные:

Месси: 181 (120+61) в 200 матчах
Роналду: 180 (143+37) в 229 матчах

И еще один любопытный статистический факт: 18 лет подряд Месси оформляет хет-трики. У Криштиану серия из хет-триков продолжалась 15 лет (2010-2024)
ОтветMixer48
Как-то на фоне вчерашних рекордов Месси остался незамеченным тот факт, что он обскакал Криштиану по результативным действиям в матчах за сборные: Месси: 181 (120+61) в 200 матчах Роналду: 180 (143+37) в 229 матчах И еще один любопытный статистический факт: 18 лет подряд Месси оформляет хет-трики. У Криштиану серия из хет-триков продолжалась 15 лет (2010-2024)
У кого-то 3 гола в одном матче
А у кого-то 3 неточных удара
ну это 100% вина физрука Мартинеса
в том, что Роналду еле ходит, порет голевые моменты и позорится, уж Роналду-то точно не виноват
ребята на ветках так пишут, не будут же они врать...
ОтветБорис_1117003684
ну это 100% вина физрука Мартинеса в том, что Роналду еле ходит, порет голевые моменты и позорится, уж Роналду-то точно не виноват ребята на ветках так пишут, не будут же они врать...
В том, что так же ходила сборная Бельгии кто виноват? Тоже Роналду?
Нельзя сомневаться в том, что Мартинес физрук, каких свет не видывал
На уровне праймового Кокорина в Фиорентине))
Титан. В 40 лет героически отыграл полный матч на чм, а не заменился позорно, как тот же капитан сб. Аргентины. Вот и вся разница между ними
Хватит критиковать Роналду я не успеваю лайкать!
Так он плеймейкер? Столько пасов, а партнеры забить не смогли
В принципе, ничего неожиданного. Как только Португалия играет не со слабым, а хотя бы со средним соперником, а матч не является товарищеским турниром типа Лиги наций, как Роналду превращается в бесполезный якорь.
Роналду не забивает 10 матчей на ЧМ и Евро. Последний гол - пенальти Гане на ЧМ 2022.
12-игрок Конго. Если серьезно, я в шоке как сильно может деградировать некогда великий бомбардир. Он же абсолютный ноль на данный момент
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