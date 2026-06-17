Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов

Роналду так и не попал в створ в игре с ДР Конго.

Криштиану Роналду не отметился результативными действиями в матче с ДР Конго .

Португальская сборная сыграла с африканцами вничью в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 – 1:1.

Капитан нанес три удара, но в створ попасть не смог. Он выиграл два верховых единоборства (и одно проиграл), не предпринял ни одной попытки обвести соперника и отдал 21 передачу (точно – 19).