Роналдо: «Месси – лучший игрок всех времен, пора миру признать это. Он проявляет себя в каждом сезоне и на ЧМ, но сомнения у людей остаются»
Роналдо: Месси – лучший игрок всех времен.
Роналдо прокомментировал хет-трик Лионеля Месси в матче Аргентины с Алжиром (3:0).
«Пора миру перестать уклоняться и признать тот факт, что он лучший игрок всех времен. Он продолжает проявлять себя в каждом сезоне и на чемпионате мира, и при этом до сих пор у людей остаются сомнения на его счет. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда останется в книгах истории.
Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и то, что их бьет именно этот человек, ни одного футбольного фаната не удивляет. К тому же Аргентина – действующий победитель чемпионата мира», – отметил экс-форвард сборной Бразилии.
На что способен лично Месси на ЧМ-2026?14311 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервые
10+ мячей и лучший бомбардир
14 голов – побьет рекорд Фонтена
Ничего из этого
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
Комментарии
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Но в 1994 он на поле ни разу не вышел.
А вот 2002 его ЧМ.
а для психически здоровых людей, конечно же, уже давно ясно, кто величайший футболист в истории)