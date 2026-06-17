  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Роналдо: «Месси – лучший игрок всех времен, пора миру признать это. Он проявляет себя в каждом сезоне и на ЧМ, но сомнения у людей остаются»

0
Роналдо: «Месси – лучший игрок всех времен, пора миру признать это. Он проявляет себя в каждом сезоне и на ЧМ, но сомнения у людей остаются»
Роналдо: Месси – лучший игрок всех времен.

Роналдо прокомментировал хет-трик Лионеля Месси в матче Аргентины с Алжиром (3:0).

«Пора миру перестать уклоняться и признать тот факт, что он лучший игрок всех времен. Он продолжает проявлять себя в каждом сезоне и на чемпионате мира, и при этом до сих пор у людей остаются сомнения на его счет. Это незабываемая и историческая ночь, которая навсегда останется в книгах истории.

Рекорды существуют для того, чтобы их бить, и то, что их бьет именно этот человек, ни одного футбольного фаната не удивляет. К тому же Аргентина – действующий победитель чемпионата мира», – отметил экс-форвард сборной Бразилии.

На что способен лично Месси на ЧМ-2026?14311 голосов
Станет лучшим бомбардиром ЧМ – впервыеЛионель Месси
10+ мячей и лучший бомбардирЧемпионат мира по футболу
14 голов – побьет рекорд ФонтенаНью-Йорк Космос
Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
logoРоналдо
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЛионель Месси

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Настоящий Роналдо как всегда фактит
ОтветОтец Абду
Настоящий Роналдо как всегда фактит
Да, бразильский феномен - Роналдо🇧🇷 говорит объективно.
ОтветОтец Абду
Настоящий Роналдо как всегда фактит
Если человек из страны, давшей миру Пеле и Гарринчу, страны-злейшего соперника Аргентины, а еще и сам легенда футбола, говорит, что Месси лучший, - этому стоит верить.
Наконец-то Криштиану это признал!
ОтветColonelKurtz
Наконец-то Криштиану это признал!
Это тот Роналдо, что уже не фрукт
Как говорится "тру" Роналдо не даст *******
У кого-то есть вопросы на счёт экспертного мнения к человеку, который считается чуть ли не лучшей девяткой в истории? 2 ЧМ на которых он не был пассажиром. И человек, безусловно, выдающийся, с карьерой о которой можно только мечтать, говорит об АРГЕНТИНЦЕ (обращаю внимание) столь лестно.
Ответurbunz
У кого-то есть вопросы на счёт экспертного мнения к человеку, который считается чуть ли не лучшей девяткой в истории? 2 ЧМ на которых он не был пассажиром. И человек, безусловно, выдающийся, с карьерой о которой можно только мечтать, говорит об АРГЕНТИНЦЕ (обращаю внимание) столь лестно.
Комментарий скрыт
Ответurbunz
У кого-то есть вопросы на счёт экспертного мнения к человеку, который считается чуть ли не лучшей девяткой в истории? 2 ЧМ на которых он не был пассажиром. И человек, безусловно, выдающийся, с карьерой о которой можно только мечтать, говорит об АРГЕНТИНЦЕ (обращаю внимание) столь лестно.
Выдающийся, великий.
Но в 1994 он на поле ни разу не вышел.
А вот 2002 его ЧМ.
Это сомнения людей которые смотрят футбол через рилсы и тик токи. В основном женщины и дети до 16 лет. Как на полном серьезно можно сравнивать то что мы видели сегодня от Рона с перфомансом Месси?
ОтветKirgizzz
Это сомнения людей которые смотрят футбол через рилсы и тик токи. В основном женщины и дети до 16 лет. Как на полном серьезно можно сравнивать то что мы видели сегодня от Рона с перфомансом Месси?
Я даже не знаю что такое рилс и такатока и зачем ты эту мерзость смотришь. Роналду лучший!
ОтветKirgizzz
Это сомнения людей которые смотрят футбол через рилсы и тик токи. В основном женщины и дети до 16 лет. Как на полном серьезно можно сравнивать то что мы видели сегодня от Рона с перфомансом Месси?
ну хз я лично с трибуны видел три гола Криша в ворота испанцам и абсолютно бестолковую беготню Месси в игре с Хорватией, так что в карьере каждого футболиста были есть и будут темные и светлые полосы
Зная как бразильцы боготворят Пеле и слышать такие слова об аргентинце - это сильно
пока на спортсе один человек может создать бесконечное количество аккаунтов, и только роналдуботы настолько бессовестны и одержимы, чтоб этим заниматься, по крайней мере здесь соперничество Месси и Роналду всегда будет живо и актуально
а для психически здоровых людей, конечно же, уже давно ясно, кто величайший футболист в истории)
Такие слова дорогого стоят, еще и от бразильца
Накинул Назарио, сильно накинул. Полыхать будет всю ночь.
ОтветРотор-Волгоград
Накинул Назарио, сильно накинул. Полыхать будет всю ночь.
Огнетушитель у соседей попроси.
Показалось
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси о повторении рекорда Клозе: «Большая честь быть рядом с ним, но это просто статистика, для меня это ничего не значит. Роналдо – один из величайших игроков, и он не первый»
сегодня, 06:23
Месси побил рекорд Роналдо и Клозе, забив в 12 матчах на чемпионатах мира. У бразильца и немца было по 11 игр с голами
сегодня, 05:40
Месси забил 14-й, 15-й и 16-й голы на ЧМ, повторив рекорд Клозе
сегодня, 02:40
Рекомендуем
Главные новости
Кейн со 2-й попытки забил Хорватии с пенальти за фол Модрича на Мадуэке. Первый удар Ливакович отразил, но Гвардиол слишком рано вбежал в штрафную
7 минут назадФото
Англия – Хорватия. 1:0 – Кейн забил с пенальти со 2-й попытки. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Роналду 25 раз коснулся мяча в игре с ДР Конго – это его антирекорд в полных матчах на ЧМ/Евро
15 минут назад
ЧМ-2026. Англия – Хорватия, Португалия сыграла 1:1 с ДР Конго, Гана против Панамы, Колумбия – Узбекистан
22 минуты назадLive
POV: на тебя несется Холанд. BBC воссоздала гол Эрлинга глазами вратаря Ирака 😳
27 минут назадВидеоСпортс"
Мартинес про 1:1 с ДР Конго: «У игроков Португалии был образцовый настрой. Футбол – игра ошибок, и мы играем с командами, для которых матч с нами – главный на ЧМ. И мы не уступили»
39 минут назад
Роналду не забил в 10 последних матчах за Португалию на ЧМ/Евро – самая длинная безголевая серия в его карьере на крупных турнирах
45 минут назад
Франция проиграла в финале ЧМ-2022, несмотря на топовый состав. Помните всех игроков?
52 минуты назадТесты и игры
Стример Мэддисон о Роналду: «##### португальцы ставят этого старого гомосека? Он буквально мертвый»
55 минут назад
Роналду в матче с ДР Конго: 3 удара мимо ворот, 2 выигранные верховые дуэли, 19 точных пасов
сегодня, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Канселу об 1:1 с ДР Конго: «Ничья ощущается как поражение. Португалия контролировала игру за счет владения, но создала недостаточно моментов»
2 минуты назад
У Витиньи 121 пас за 83 минуты с ДР Конго – рекорд чемпионатов мира для игроков, не сыгравших 90 минут с начала сбора статистики в 1966-м
15 минут назад
«Блеклая игра Португалии. Матч прошел мимо Роналду. Мартинес не выглядит человеком, управляющим командой – это проблема. Тренер должен быть смелым». Саттон об 1:1 с ДР Конго
32 минуты назад
Результаты группы K на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 19:11
Кейн, Беллингем, Модрич и Перишич – в стартовых составах на игру Англии и Хорватии на ЧМ-2026
сегодня, 18:44
«МЮ» больше не отдаст Рэшфорда «Барселоне» в аренду
сегодня, 18:28
Панталони возглавил «Ниццу». Оливье был номинирован на приз тренеру года за работу в «Лорьяне» в этом сезоне
сегодня, 18:18Фото
Висса забил первый гол ДР Конго в истории ЧМ – в матче с Португалией. В 1974-м у команды были три поражения с общим счетом 0:14
сегодня, 18:13
Агент Ткаченко про Урунова: «Это одна из самых сильных трансформаций. Он один из лучших в сильной лиге Ирана, выглядит мощно. В «Спартак» попал не очень готовым, возможно»
сегодня, 17:33
УЕФА оштрафовал «Марсель» на 10 млн евро за превышение лимита убытков за последние 3 сезона. Клуб отстранят от еврокубков, если ситуация не улучшится в ближайший год
сегодня, 16:56
Рекомендуем