Мартинес про 1:1 с ДР Конго: «У игроков Португалии был образцовый настрой. Футбол – игра ошибок, и мы играем с командами, для которых матч с нами – главный на ЧМ. И мы не уступили»

Роберто Мартинес: доволен настроем сборной Португалии, и мы не проиграли.

Роберто Мартинес высказался о ничьей в матче Португалии с ДР Конго (1:1).

«Мы очень хорошо начали матч. Забитый гол немного изменил нашу игру в атаке. Мы начали просто держать мяч и перестали заходить на финальную треть поля. Это дало ДР Конго возможность перегруппироваться.

Гол перед перерывом – со стандартного положения. Мы знали, что эта команда хорошо работает со стандартами. Это часть того, что собой представляет чемпионат мира. Теперь нужно проанализировать, оценить, но мне понравилось отношение команды к делу», – сказал главный тренер сборной Португалии в интервью Sport TV.

«Гол ДР Конго пришелся на самый сложный для нас отрезок. Но мы хорошо отреагировали, отношение игроков было потрясающим. Нам не понравилось качество игры, но мне понравились настрой и то, как игроки старались до последней секунды. Это часть процесса, у нас еще два матча. Мы должны быть самокритичны – и мы будем. Это показало, что на чемпионате мира нет легких матчей. Нам нужно становиться лучше и расти.

Это чемпионат мира. Здесь очень много эмоций. Это процесс, в котором нам нужно расти во многих аспектах. Мы играем с командами, для которых матч против нас – главный на чемпионате. Сборная ДР Конго выиграла много единоборств. Так бывает в футболе.

Мы не проиграли матч, у нас есть очко и еще два игры впереди. Футбол – это игра ошибок. У соперника было огромное желание сыграть против Португалии. Это часть пребывания здесь и матчей группового этапа. Настрой игроков был образцовым», – добавил Мартинес в интервью SIC.