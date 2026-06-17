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  4. Мартинес про 1:1 с ДР Конго: «У игроков Португалии был образцовый настрой. Футбол – игра ошибок, и мы играем с командами, для которых матч с нами – главный на ЧМ. И мы не уступили»

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Мартинес про 1:1 с ДР Конго: «У игроков Португалии был образцовый настрой. Футбол – игра ошибок, и мы играем с командами, для которых матч с нами – главный на ЧМ. И мы не уступили»
Роберто Мартинес: доволен настроем сборной Португалии, и мы не проиграли.

Роберто Мартинес высказался о ничьей в матче Португалии с ДР Конго (1:1).

«Мы очень хорошо начали матч. Забитый гол немного изменил нашу игру в атаке. Мы начали просто держать мяч и перестали заходить на финальную треть поля. Это дало ДР Конго возможность перегруппироваться.

Гол перед перерывом – со стандартного положения. Мы знали, что эта команда хорошо работает со стандартами. Это часть того, что собой представляет чемпионат мира. Теперь нужно проанализировать, оценить, но мне понравилось отношение команды к делу», – сказал главный тренер сборной Португалии в интервью Sport TV.

«Гол ДР Конго пришелся на самый сложный для нас отрезок. Но мы хорошо отреагировали, отношение игроков было потрясающим. Нам не понравилось качество игры, но мне понравились настрой и то, как игроки старались до последней секунды. Это часть процесса, у нас еще два матча. Мы должны быть самокритичны – и мы будем. Это показало, что на чемпионате мира нет легких матчей. Нам нужно становиться лучше и расти.

Это чемпионат мира. Здесь очень много эмоций. Это процесс, в котором нам нужно расти во многих аспектах. Мы играем с командами, для которых матч против нас – главный на чемпионате. Сборная ДР Конго выиграла много единоборств. Так бывает в футболе.

Мы не проиграли матч, у нас есть очко и еще два игры впереди. Футбол – это игра ошибок. У соперника было огромное желание сыграть против Португалии. Это часть пребывания здесь и матчей группового этапа. Настрой игроков был образцовым», – добавил Мартинес в интервью SIC.

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Ничего из этогоКриштиану Роналду
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
logoСборная Португалии по футболу
logoРоберто Мартинес
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Португалия

Комментарии

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Расти ? У вас пол команды топари, куда ещё расти?
ОтветДмитрий Калашников
Расти ? У вас пол команды топари, куда ещё расти?
сейчас вдесятером заработали очко, а если бы играли полным составом, то была бы победа
ОтветДмитрий Калашников
Расти ? У вас пол команды топари, куда ещё расти?
Нужен состав на полтора миллиарда как у Франции, одного миллиарда уже мало
Вместо увольнения тренера сборной Туниса следовало уволить этого физрука прям после матча. Так бездарно сыграть с лучшей полузащитой мира это преступление против футбола. У него лучший ассистент АПЛ и связка победителей ЛЧ, а он расти собрался..
ОтветБлуждающий странник
Вместо увольнения тренера сборной Туниса следовало уволить этого физрука прям после матча. Так бездарно сыграть с лучшей полузащитой мира это преступление против футбола. У него лучший ассистент АПЛ и связка победителей ЛЧ, а он расти собрался..
Он не тренер. Играющий тренер в нападении весь матч простоял на одном месте. Тут либо Криштиану, либо нормального тренера звать. Пока выбирают эго одного человека, а не надежды всей команды и страны.
ОтветБлуждающий странник
Вместо увольнения тренера сборной Туниса следовало уволить этого физрука прям после матча. Так бездарно сыграть с лучшей полузащитой мира это преступление против футбола. У него лучший ассистент АПЛ и связка победителей ЛЧ, а он расти собрался..
Зато стало понятно, что менять что-либо он не собирается)
Мартнинес: дайте мне 11 Месси и я сделаю из них сб Конго
В чем винить тренера, если у него обязательство каждый матч выпускать в старте нулевое полено? Как жаль, что Рон не понимает, что его время прошло лет 5 назад. Он буквально крадет мечту целого поколения на золото ЧМ
ОтветKirgizzz
В чем винить тренера, если у него обязательство каждый матч выпускать в старте нулевое полено? Как жаль, что Рон не понимает, что его время прошло лет 5 назад. Он буквально крадет мечту целого поколения на золото ЧМ
Во всем виноват Роналду. Искал моменты в штрафной, вместо того чтобы катать вату вместе с остальными. А то что у Португалии прессинг просто нулевый никто не заметил видимо
Всегда симпатизировала сборная Португалии, но сегодня это секта имени Роналду. Великий в прошлом игрок сейчас стоит в пятиметровом офсайде полигры и ни на что не годен. Движения как у мумии, всё невпопад, рывка нет, на угловых нулевая опасность от него. Жалкое зрелище и не потому что хейтер, а потому что помню как он был когда-то хорош

Уходить тоже надо вовремя
Да не сказал бы,что Конго прям умирало на поле и грызлись за очки.. Использовали свой момент.. и просто не рисовались как некоторые)
Самый трусливый и убогий тренер сборных прямо сейчас. Даже у Сантуша хватало смелости убрать Роналду из старта
Ответtequilagwap
Самый трусливый и убогий тренер сборных прямо сейчас. Даже у Сантуша хватало смелости убрать Роналду из старта
Помогло это ПОртугалии?
Ответtequilagwap
Самый трусливый и убогий тренер сборных прямо сейчас. Даже у Сантуша хватало смелости убрать Роналду из старта
И чем это закончилось? Проиграли Марокко, вот это уровень Португалии без Роналду
Ошибка португалов это назначение этого клоуна главным. Заруинил золотое поколение бельгийцев. Заруинит и портишей.
😂 😂 😂 😂 😂 😂 Siuuu
Ну все понятно. Не проиграли уже главное! Там ведь соперник настроенный был! А вот условная Германия, судя по всему, играла бы с Португалией на полуспущенных 100%! Я правильно понимаю логику этого лысого шарлатана-физрука?
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